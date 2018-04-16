В Исаакиевском соборе рассказали о масштабной реставрации и будущих выставках

Исаакиевский собор готовится к новым выставочным проектам и очередным этапам реставрации. Об этом сегодня рассказали руководители
музея-памятника и реставраторы.
Директор музея-памятника Юрий Мудров в начале встречи оценил труд журналистов, которые объективно освещают происходящее вокруг музея, но тут же заметил, что о судьбе памятника говорить не особо хочет.
При этом Мудров заявил, что не владеет информацией о заявке РПЦ на передачу храма, сообщает «Интерфакс». Он уточнил, что в Исаакии по-прежнему проводятся богослужения. У руководства музея сохраняются хорошие отношения с епархией.
Участники брифинга рассказывали о капитальной реставрации фонаря Исаакиевского сбора, леса с которого снимут к 1 июня, утеплении купола и работах в интерьере, а также о предстоящих масштабных экспозициях.
Кроме того, стало известно, что в Исаакиевский собор после реставрации вернулись три картины XIX века с иконостаса. Речь идет о полотнах живописца Тимофея Неффа «Богоматерь с младенцем», «Святая Екатерина» и «Апостол Павел».
Серьезная реставрация ждет и храм Спаса на крови. Последние работы на центральном шатре проводились 20 лет назад. И применяемые тогда советскими мастерами материалы и технологии сегодня уже не способствуют сохранности памятника, а иногда даже разрушают его.
При этом Мудров заявил, что не владеет информацией о заявке РПЦ на передачу храма, сообщает «Интерфакс». Он уточнил, что в Исаакии по-прежнему проводятся богослужения. У руководства музея сохраняются хорошие отношения с епархией.
Участники брифинга рассказывали о капитальной реставрации фонаря Исаакиевского сбора, леса с которого снимут к 1 июня, утеплении купола и работах в интерьере, а также о предстоящих масштабных экспозициях.
Кроме того, стало известно, что в Исаакиевский собор после реставрации вернулись три картины XIX века с иконостаса. Речь идет о полотнах живописца Тимофея Неффа «Богоматерь с младенцем», «Святая Екатерина» и «Апостол Павел».
Серьезная реставрация ждет и храм Спаса на крови. Последние работы на центральном шатре проводились 20 лет назад. И применяемые тогда советскими мастерами материалы и технологии сегодня уже не способствуют сохранности памятника, а иногда даже разрушают его.
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