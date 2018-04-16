ВОЗ направила в сирийскую Думу делегацию для изучения обстановки

Постоянный представитель РФ при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов сообщил, что ВОЗ направила делегацию в сирийскую Думу для оценки медицинской обстановки в связи с вероятным применением химоружия.
Геннадий Гатилов также заявил, что гендиректор ВОЗ обещал РФ скорректировать позицию по ситуации в Думе после визита туда оценочной миссии организации, передает РИА Новости.
Напомним, что во Всемирной организации здравоохранения заявили о получении от неназванных «партнеров в сфере здравоохранения» сведений о 500 пострадавших после предполагаемого использования отравляющих веществ. Источники ВОЗ также заявили о более 70 скончавшихся. При этом у 43 умерших были симптомы, якобы соответствующие воздействию «крайне токсичных химикатов».
У пострадавших якобы «были признаки сильного раздражения слизистых мембран, трудности с дыханием и нарушения центральной нервной системы».
Ранее район проверяли российские военные специалисты и не нашли ни следов отравляющих веществ, ни симптомов отравления у горожан. Эксперты Красного полумесяца также не нашли в городе никаких следов атаки.
При этом директор ВОЗ Питер Салма потребовал «немедленного беспрепятственного доступа в этот район для оказания помощи тем, кто пострадал — для оценки последствий».
Напомним, что в минувшую субботу в Дамаск прибыли эксперты ОЗХО, они готовы отправиться на место предполагаемой химатаки в Думу. Россия предложила экспертам спецтранспорт и охрану.
С утверждением о том, что 7 апреля в городе Думе в Восточной Гуте было применено химическое оружие, выступил ряд неправительственных организаций, в том числе сирийские «Белые каски». Они утверждают, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, в результате погибли десятки человек, местные жители были доставлены в больницы.
В российском МИД сообщения о химатаке назвали «вбросом», в Кремле — провокацией. Тем не менее ряд западных стран, в том числе США, уже обвинили в применении химического оружия сирийские власти.
Ранее в российских ведомствах неоднократно предупреждали о готовящихся в различных регионах Сирии провокациях и инсценировках применения отравляющих веществ правительственными войсками.
В ночь на 14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии.
Напомним, что во Всемирной организации здравоохранения заявили о получении от неназванных «партнеров в сфере здравоохранения» сведений о 500 пострадавших после предполагаемого использования отравляющих веществ. Источники ВОЗ также заявили о более 70 скончавшихся. При этом у 43 умерших были симптомы, якобы соответствующие воздействию «крайне токсичных химикатов».
У пострадавших якобы «были признаки сильного раздражения слизистых мембран, трудности с дыханием и нарушения центральной нервной системы».
Ранее район проверяли российские военные специалисты и не нашли ни следов отравляющих веществ, ни симптомов отравления у горожан. Эксперты Красного полумесяца также не нашли в городе никаких следов атаки.
При этом директор ВОЗ Питер Салма потребовал «немедленного беспрепятственного доступа в этот район для оказания помощи тем, кто пострадал — для оценки последствий».
Напомним, что в минувшую субботу в Дамаск прибыли эксперты ОЗХО, они готовы отправиться на место предполагаемой химатаки в Думу. Россия предложила экспертам спецтранспорт и охрану.
С утверждением о том, что 7 апреля в городе Думе в Восточной Гуте было применено химическое оружие, выступил ряд неправительственных организаций, в том числе сирийские «Белые каски». Они утверждают, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, в результате погибли десятки человек, местные жители были доставлены в больницы.
В российском МИД сообщения о химатаке назвали «вбросом», в Кремле — провокацией. Тем не менее ряд западных стран, в том числе США, уже обвинили в применении химического оружия сирийские власти.
Ранее в российских ведомствах неоднократно предупреждали о готовящихся в различных регионах Сирии провокациях и инсценировках применения отравляющих веществ правительственными войсками.
В ночь на 14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии.
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