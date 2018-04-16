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    Петербуржцы добились закрытия хостела на Петроградской стороне. Санкт-Петербург, отели и гостиницы, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербуржцы добились закрытия хостела на Петроградской стороне

    Петербуржцы добились закрытия хостела на Петроградской стороне

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    Петербуржцы добились закрытия хостела на Петроградской стороне

    Петербуржцы добились закрытия хостела на Петроградской стороне

      Владелец мини-отеля в Офицерском переулке Петербурга не смог доказать суду законность своего бизнеса.

      Несмотря на многочисленные свидетельства и жалобы жителей дома на Петроградской стороне, он заявлял, что квартира на последнем этаже не является хостелом.

      Однако проверка прокуратуры показала обратное. Инспекторы выяснили, что комнаты использовались для посуточной сдачи. Услуги предоставлялись как посредством личного обращения, так и при помощи всемирно известных сайтов бронирования. При этом помещения не были переведены в состав нежилого фонда. Исполнение судебного решения о закрытии хостела находится на контроле у районных прокуроров.

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