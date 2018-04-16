В Госдуму внесен законопроект об обязательном распределении студентов-бюджетников

В Госдуму внесен законопроект, по которому студенты бюджетных отделений будут обязаны несколько лет отработать по специальности в госкомпаниях.
Автором документа, который уже зарегистрирован в базе данных Госдумы, выступил депутат от «Единой России» Сергей Вострецов. Он предлагает внести поправки в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».
Из текста законопроекта: «Гражданин, поступивший на обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, после обучения обязан проработать по своему образованию и квалификации в государственном учреждении <…> не менее четырех лет, если обучение проходило по программам бакалавриата, не менее пяти лет, если обучение проходило по программам специалитета, не менее шести лет, если обучение проходило по программам магистратуры».
Если же выпускник откажется работать на государство, то он будет должен возместить государству расходы на обучение.
По мнению депутата Вострецова, нововведение поможет сократить безработицу среди выпускников, а также заставит министерства образования, здравоохранения, культуры, промышленности, труда, регионального развития и другие «планировать государственный заказ на специалистов своих отраслей так же, как сегодня это делает Минобороны, МЧС, МВД, службы ФСБ и ФСО».
Число бюджетных мест в российских вузах в 2018–2019 учебном году составит 514 тысяч мест- это на 9 тысяч больше, чем в прошлом году.
Из текста законопроекта: «Гражданин, поступивший на обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, после обучения обязан проработать по своему образованию и квалификации в государственном учреждении <…> не менее четырех лет, если обучение проходило по программам бакалавриата, не менее пяти лет, если обучение проходило по программам специалитета, не менее шести лет, если обучение проходило по программам магистратуры».
Если же выпускник откажется работать на государство, то он будет должен возместить государству расходы на обучение.
По мнению депутата Вострецова, нововведение поможет сократить безработицу среди выпускников, а также заставит министерства образования, здравоохранения, культуры, промышленности, труда, регионального развития и другие «планировать государственный заказ на специалистов своих отраслей так же, как сегодня это делает Минобороны, МЧС, МВД, службы ФСБ и ФСО».
Число бюджетных мест в российских вузах в 2018–2019 учебном году составит 514 тысяч мест- это на 9 тысяч больше, чем в прошлом году.
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