Под Петербургом грузовик с прицепом устроил смертельную аварию

Смертельная авария парализовала движение на 16-м километре трассы «Кола».

На Мурманском шоссе неподалеку от КАД столкнулись сразу два большегруза и дом на колесах. По словам очевидцев, на этом участке автомобили должны были притормозить на подъезде к городу из-за уборки трассы. Но водитель машины с прицепом, видимо, не рассчитал тормозной путь и въехал в другой большегруз, который в свою очередь зацепил и автодом.



Удар был такой силы, что предполагаемого виновника ДТП отбросило в кювет вместе с прицепом, а кабина оказалась полностью смята. У второго автомобиля слетел тяжелый металлический контейнер, и только отбойник на разделительной полосе удержал КамАЗ от вылета на встречку и больших жертв.



В результате ДТП погиб водитель фуры с прицепом. Водитель второго большегруза получил ранения средней степени тяжести.



Из-за аварии с двумя грузовиками движение на Мурманском шоссе оказалось практически полностью перекрыто в обе стороны. Участники четырехкилометровой пробки советуют другим автолюбителям менять маршрут и отмечают сильную колейность трассы, которая, по их словам, также могла спровоцировать столкновение.