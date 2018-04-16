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    Под Петербургом грузовик с прицепом устроил смертельную аварию

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    • Фото: spb_today / vk.com
    Под Петербургом грузовик с прицепом устроил смертельную аварию

    Под Петербургом грузовик с прицепом устроил смертельную аварию

    Под Петербургом грузовик с прицепом устроил смертельную аварию
  • Фото: spb_today / vk.com

    • Смертельная авария парализовала движение на 16-м километре трассы «Кола».

    На Мурманском шоссе неподалеку от КАД столкнулись сразу два большегруза и дом на колесах. По словам очевидцев, на этом участке автомобили должны были притормозить на подъезде к городу из-за уборки трассы. Но водитель машины с прицепом, видимо, не рассчитал тормозной путь и въехал в другой большегруз, который в свою очередь зацепил и автодом.

    Удар был такой силы, что предполагаемого виновника ДТП отбросило в кювет вместе с прицепом, а кабина оказалась полностью смята. У второго автомобиля слетел тяжелый металлический контейнер, и только отбойник на разделительной полосе удержал КамАЗ от вылета на встречку и больших жертв.

    В результате ДТП погиб водитель фуры с прицепом. Водитель второго большегруза получил ранения средней степени тяжести.

    Из-за аварии с двумя грузовиками движение на Мурманском шоссе оказалось практически полностью перекрыто в обе стороны. Участники четырехкилометровой пробки советуют другим автолюбителям менять маршрут и отмечают сильную колейность трассы, которая, по их словам, также могла спровоцировать столкновение.

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