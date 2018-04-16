В Ереване 46 человек попали в больницу после стычек оппозиции с полицией

В результате столкновения протестующих против выдвижения кандидатуры Сержа Саргсяна на пост премьера Армении демонстрантов и полиции в центре Еревана госпитализированы 46 человек.
В минздраве Армении сообщили, что часть обратившихся за медпомощью после обследования выписана. У пострадавших в основном были обнаружены поверхностные ранения нижних конечностей.
В больницу попали шестеро полицейских. Они получили ранения тупыми и режущими предметами. У одного из полицейских была перерезана вена, он прооперирован. Жизни пострадавших опасность не угрожает, сообщает РИА Новости.
Вот уже несколько дней в Ереване проходят массовые митинги против выдвижения кандидатуры экс-президента Сергея Саргсяна на пост премьера. 13 апреля активисты ворвались в здание Ереванского государственного университета, 14 апреля — в здание Общественного радио Армении. Сегодня протестующие вступили в бой с полицией в центре города. Лидер партии «Гражданский договор», депутат парламента Никол Пашинян призвал сторонников отправиться к зданию парламента. Демонстрантам удалось прорвать оцепление. По проспекту была протянута колючая проволока, полицейские применили слезоточивый газ и шумовые гранаты.
По факту массовых беспорядков Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело.
Голосование по выборам нового премьер-министра республики назначено на завтра. Кандидатуру Сержа Саргсяна, который возглавлял страну на протяжении 10 лет, на этот пост выдвинула правящая Республиканская партия Армении.
В больницу попали шестеро полицейских. Они получили ранения тупыми и режущими предметами. У одного из полицейских была перерезана вена, он прооперирован. Жизни пострадавших опасность не угрожает, сообщает РИА Новости.
Вот уже несколько дней в Ереване проходят массовые митинги против выдвижения кандидатуры экс-президента Сергея Саргсяна на пост премьера. 13 апреля активисты ворвались в здание Ереванского государственного университета, 14 апреля — в здание Общественного радио Армении. Сегодня протестующие вступили в бой с полицией в центре города. Лидер партии «Гражданский договор», депутат парламента Никол Пашинян призвал сторонников отправиться к зданию парламента. Демонстрантам удалось прорвать оцепление. По проспекту была протянута колючая проволока, полицейские применили слезоточивый газ и шумовые гранаты.
По факту массовых беспорядков Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело.
Голосование по выборам нового премьер-министра республики назначено на завтра. Кандидатуру Сержа Саргсяна, который возглавлял страну на протяжении 10 лет, на этот пост выдвинула правящая Республиканская партия Армении.
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