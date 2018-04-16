На севере Петербурга появилась долина гейзеров

Прорыв трубы с кипятком ликвидируют на проспекте Луначарского.

Горячие источники забили в Выборгском районе Петербурга. Проспект Луначарского днем превратился в одноименный канал. В кармане у дома №7 волной накрыло сразу несколько припаркованных автомобилей. А вместо дороги очевидцы происшествия наблюдали водоем с мутной водой. При этом несколько десятков метров проезжей части заволокло паром.



В Интернете затопленный проспект уже сравнили с долиной гейзеров. Правда, всё оказалось гораздо прозаичнее: на Луначарского прорвало трубу тепломагистрали. Сейчас на месте работает аварийная бригада, спасая утонувшие машины и устраняя дефекты. По словам специалистов, на тепло- и водоснабжении домов подобные горячие процедуры не отразятся.