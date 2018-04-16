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    На севере Петербурга появилась долина гейзеров. Санкт-Петербург, аварии в ЖКХ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа севере Петербурга появилась долина гейзеров

    На севере Петербурга появилась долина гейзеров

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    На севере Петербурга появилась долина гейзеров

    На севере Петербурга появилась долина гейзеров

    На севере Петербурга появилась долина гейзеров

      Прорыв трубы с кипятком ликвидируют на проспекте Луначарского.

      Горячие источники забили в Выборгском районе Петербурга. Проспект Луначарского днем превратился в одноименный канал. В кармане у дома №7 волной накрыло сразу несколько припаркованных автомобилей. А вместо дороги очевидцы происшествия наблюдали водоем с мутной водой. При этом несколько десятков метров проезжей части заволокло паром.

      В Интернете затопленный проспект уже сравнили с долиной гейзеров. Правда, всё оказалось гораздо прозаичнее: на Луначарского прорвало трубу тепломагистрали. Сейчас на месте работает аварийная бригада, спасая утонувшие машины и устраняя дефекты. По словам специалистов, на тепло- и водоснабжении домов подобные горячие процедуры не отразятся.

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