Горячие точки на асфальте: какие дороги Петербурга отремонтируют к мундиалю

В Петербурге начался массированный капитальный ремонт дорог перед чемпионатом мира. Работы завершатся 13 июня.

Магистрали, стратегически важные для мирового первенства, нашлись в каждом районе. Но если внимательно посмотреть на карту, ощущение возникает, что в основном восстанавливать будут точечно.



Дорожники, словно хирурги, готовятся к операции по удалению всего старого на Левашовском проспекте. Колейность устранить, заодно поребрики поменять. Но стоит пройти до ближайшего перекрестка и свернуть на Чкаловский проспект. Там протерлись даже недавние заплатки, но этого проспекта в планах нет.



Схема оказалась для внутреннего пользования чиновников. Остается лишь предполагать, по какому принципу выбирались дороги для срочного ремонта. Скорее всего, во время мундиаля по ним будут передвигаться делегации ФИФА и футболисты. В Приморском районе дорожники обновят Коломяжский проспект. Он связывает Парашютную и КАД, а с другой стороны — набережную Черной речки и Каменноостровский.



Кроме того, отремонтируют 11 мостов — среди них Дворцовый, а еще Кадетскую линию, всю набережную Фонтанки. Капитально обновят и Невский проспект. За два месяца до мундиаля у дорожных служб, кажется, свои соревнования — со временем, погодой и действительностью. Как почти одновременно восстановить 32 объекта с учетом того, что дело имеют с извечной русской проблемой? Зато об извечной петербургской шутке об асфальте, который сходит вместе со снегом, теперь точно можно будет забыть.



Евгений Шаров, директор по производству компании-подрядчика: «Изменился состав асфальтобетона. Появились более современные вяжущие полимеры. Они позволяют обеспечить более прочную структуру асфальтобетона. При применении битумного вяжущего полимера асфальт лучше работает на переходе температур от плюса к минусу».



Как передвигаться по городу в ближайшие два месяца и где находятся самые горячие точки, выяснил корреспондент НТВ Антон Зыков.