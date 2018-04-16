Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Мисюриной

Мосгорсуд отменил приговор
врачу-гематологу Елене Мисюриной, осужденной на два года колонии за смерть пациента, дело возвращено в прокуратуру.
Дело Елены Мисюриной направили прокурору для устранения недостатков, сообщили РИА Новости один из судей коллегии.
Приговор первой инстанции обжаловала как сторона защиты, настаивающая на оправдании, так и прокуратура, которая просила вернуть дело в надзорное ведомство.
Напомним, по данным следствия, в результате ошибки Мисюриной во время трепанобиопсии скончался пациент, у которого был целый букет тяжелых заболеваний. Против врача-гематолога возбудили уголовное дело, она была осуждена на 2 года. История Мисюриной вызвала широкий общественный резонанс. За врача вступилось все медицинское сообщество. Коллеги сомневались, что такой опытный врач, как Мисюрина, могла допустить смертельную ошибку во время простой процедуры.
5 февраля Мосгорсуд освободил Елену Мисюрину из-под стражи в зале суда. Решения апелляционной инстанции она дожидалась дома.
Приговор первой инстанции обжаловала как сторона защиты, настаивающая на оправдании, так и прокуратура, которая просила вернуть дело в надзорное ведомство.
Напомним, по данным следствия, в результате ошибки Мисюриной во время трепанобиопсии скончался пациент, у которого был целый букет тяжелых заболеваний. Против врача-гематолога возбудили уголовное дело, она была осуждена на 2 года. История Мисюриной вызвала широкий общественный резонанс. За врача вступилось все медицинское сообщество. Коллеги сомневались, что такой опытный врач, как Мисюрина, могла допустить смертельную ошибку во время простой процедуры.
5 февраля Мосгорсуд освободил Елену Мисюрину из-под стражи в зале суда. Решения апелляционной инстанции она дожидалась дома.
Комментарии