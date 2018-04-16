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    Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Мисюриной

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Одиноков
    Мосгорсуд отменил приговор <nobr>врачу-гематологу</nobr> Мисюриной

    Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Мисюриной

    Мосгорсуд отменил приговор <nobr>врачу-гематологу</nobr> Мисюриной
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Одиноков

    • Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, осужденной на два года колонии за смерть пациента, дело возвращено в прокуратуру.

    Дело Елены Мисюриной направили прокурору для устранения недостатков, сообщили РИА Новости один из судей коллегии.

    Приговор первой инстанции обжаловала как сторона защиты, настаивающая на оправдании, так и прокуратура, которая просила вернуть дело в надзорное ведомство.

    смотретьДело доктора Мисюриной: должен ли врач сидеть в тюрьме за смерть пациента
    Дело доктора Мисюриной: должен ли врач сидеть в тюрьме за смерть пациента
    Напомним, по данным следствия, в результате ошибки Мисюриной во время трепанобиопсии скончался пациент, у которого был целый букет тяжелых заболеваний. Против врача-гематолога возбудили уголовное дело, она была осуждена на 2 года. История Мисюриной вызвала широкий общественный резонанс. За врача вступилось все медицинское сообщество. Коллеги сомневались, что такой опытный врач, как Мисюрина, могла допустить смертельную ошибку во время простой процедуры.

    смотретьСуд освободил из-под стражи врача Мисюрину до вступления в силу приговора
    Суд освободил из-под стражи врача Мисюрину до вступления в силу приговора
    5 февраля Мосгорсуд освободил Елену Мисюрину из-под стражи в зале суда. Решения апелляционной инстанции она дожидалась дома.

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