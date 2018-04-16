Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  
    Убившего своего пса петербуржца отправят на психиатрическую экспертизу. Санкт-Петербург, жестокость, животные, собаки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУбившего своего пса петербуржца отправят на психиатрическую экспертизу

    Убившего своего пса петербуржца отправят на психиатрическую экспертизу

    2 комментария

    Убившего своего пса петербуржца отправят на психиатрическую экспертизу

    Убившего своего пса петербуржца отправят на психиатрическую экспертизу

      Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели собаки от рук пьяного хозяина в Пушкине.

      Известно, что собственную собаку на глазах у детей зарезал Никита Минеев. Никто из соседей не говорит о нем плохо: добрый, отзывчивый мужчина. Вроде и руки золотые, правда, любит выпивать. Якобы жизнь не устроилась.

      Александр, друг Никиты Минеева: «Я его знаю уже давно. Человек хороший. У него две собаки — Пират и Пыжик. Относился к ним с любовью. Никогда не видел, чтобы он так себя вел. Накипело у человека».

      На асфальте перед подъездом еще отчетливо видны следы крови. Соседи, проходя мимо, с ужасом вспоминают события минувших выходных, когда вернувшись с пикника, 40-летний мужчина достал нож и несколько раз ударил собаку.

      В этот момент во дворе было многолюдно. Соседи вызвали полицию, приехавший наряд увидел сидящего на скамейке мужчину, который смотрел в мобильный телефон. На земле лежал окровавленный пес. Ему попытались оказать первую помощь и лишь потом отвезли в ветклинику. Но было поздно. Из трех ударов ножом один — прямо в сердце.

      Дворняжка по кличке Пыжик еще находится в морге ветклиники, ее сотрудники ждут, какое решение примут в полиции. Там по факту жестокого обращения с животными уже возбудили уголовное дело.

      Говорят, что на следующий день, когда Никита Минеев пришел в себя, не поверил, что мог такое совершить. Его друзья искренне утверждают: он любит животных. Собак особенно. Как подтверждение этому — фарфоровая статуэтка на подоконнике. Фигурант уголовного дела выпущен из полиции под подписку о невыезде. Его дальнейшую судьбу теперь будут решать не только в судебных инстанциях, но и медики-психологи, передает корреспондент НТВ Александр Щерба.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru