Убившего своего пса петербуржца отправят на психиатрическую экспертизу

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели собаки от рук пьяного хозяина в Пушкине.
Известно, что собственную собаку на глазах у детей зарезал Никита Минеев. Никто из соседей не говорит о нем плохо: добрый, отзывчивый мужчина. Вроде и руки золотые, правда, любит выпивать. Якобы жизнь не устроилась.
Александр, друг Никиты Минеева: «Я его знаю уже давно. Человек хороший. У него две собаки — Пират и Пыжик. Относился к ним с любовью. Никогда не видел, чтобы он так себя вел. Накипело у человека».
На асфальте перед подъездом еще отчетливо видны следы крови. Соседи, проходя мимо, с ужасом вспоминают события минувших выходных, когда вернувшись с пикника, 40-летний мужчина достал нож и несколько раз ударил собаку.
В этот момент во дворе было многолюдно. Соседи вызвали полицию, приехавший наряд увидел сидящего на скамейке мужчину, который смотрел в мобильный телефон. На земле лежал окровавленный пес. Ему попытались оказать первую помощь и лишь потом отвезли в ветклинику. Но было поздно. Из трех ударов ножом один — прямо в сердце.
Дворняжка по кличке Пыжик еще находится в морге ветклиники, ее сотрудники ждут, какое решение примут в полиции. Там по факту жестокого обращения с животными уже возбудили уголовное дело.
Говорят, что на следующий день, когда Никита Минеев пришел в себя, не поверил, что мог такое совершить. Его друзья искренне утверждают: он любит животных. Собак особенно. Как подтверждение этому — фарфоровая статуэтка на подоконнике. Фигурант уголовного дела выпущен из полиции под подписку о невыезде. Его дальнейшую судьбу теперь будут решать не только в судебных инстанциях, но и медики-психологи, передает корреспондент НТВ Александр Щерба.
Александр, друг Никиты Минеева: «Я его знаю уже давно. Человек хороший. У него две собаки — Пират и Пыжик. Относился к ним с любовью. Никогда не видел, чтобы он так себя вел. Накипело у человека».
На асфальте перед подъездом еще отчетливо видны следы крови. Соседи, проходя мимо, с ужасом вспоминают события минувших выходных, когда вернувшись с пикника, 40-летний мужчина достал нож и несколько раз ударил собаку.
В этот момент во дворе было многолюдно. Соседи вызвали полицию, приехавший наряд увидел сидящего на скамейке мужчину, который смотрел в мобильный телефон. На земле лежал окровавленный пес. Ему попытались оказать первую помощь и лишь потом отвезли в ветклинику. Но было поздно. Из трех ударов ножом один — прямо в сердце.
Дворняжка по кличке Пыжик еще находится в морге ветклиники, ее сотрудники ждут, какое решение примут в полиции. Там по факту жестокого обращения с животными уже возбудили уголовное дело.
Говорят, что на следующий день, когда Никита Минеев пришел в себя, не поверил, что мог такое совершить. Его друзья искренне утверждают: он любит животных. Собак особенно. Как подтверждение этому — фарфоровая статуэтка на подоконнике. Фигурант уголовного дела выпущен из полиции под подписку о невыезде. Его дальнейшую судьбу теперь будут решать не только в судебных инстанциях, но и медики-психологи, передает корреспондент НТВ Александр Щерба.
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