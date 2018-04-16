Иосиф Кобзон проходит обследование в московской клинике

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон проходит плановое обследование в одной из московских клиник.
Об этом РИА Новости заявила помощница артиста, после того как некоторые СМИ сообщили о его экстренной госпитализации. По словам собеседницы агентства, Кобзон чувствует себя нормально.
Помощница Иосифа Кобзона: «Все у нас нормально, все хорошо. Это просто плановое обследование на один день».
Информацию о нарушениях в работе сердца также опровергли сотрудники офиса Кобзона. «Ничего страшного с ним не происходит. Это все неправда», — цитирует их слова ТАСС.
Помощница Иосифа Кобзона: «Все у нас нормально, все хорошо. Это просто плановое обследование на один день».
Информацию о нарушениях в работе сердца также опровергли сотрудники офиса Кобзона. «Ничего страшного с ним не происходит. Это все неправда», — цитирует их слова ТАСС.
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