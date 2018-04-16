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    Москалькова рассказала Путину о жалобах россиян на работодателей. омбудсмены, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМоскалькова рассказала Путину о жалобах россиян на работодателей

    Москалькова рассказала Путину о жалобах россиян на работодателей

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    Москалькова рассказала Путину о жалобах россиян на работодателей

    Москалькова рассказала Путину о жалобах россиян на работодателей

    Москалькова рассказала Путину о жалобах россиян на работодателей

      Каждая десятая жалоба россиян на нарушение своих прав связана с притеснениями на рабочем месте.

      Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на встрече с Владимиром Путиным в Ново-Огарёве. Большинство коллективных обращений связаны с задержками зарплаты. При этом некоторые недобросовестные владельцы предприятий обогащаются за счет своих сотрудников. Президент согласился, что проблема серьезная и требует тщательного анализа.

      Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека при президенте РФ: «Нередко собственники предприятий остаются при хорошей недвижимости, при достаточно больших денежных капиталах, а перед коллективами они ответственности не несут».

      Владимир Путин, президент РФ: «У нас то же самое происходит в финансовой сфере… Мы должны самым внимательным образом проанализировать практику и подумать, как эту ситуацию исправить, с тем чтобы ответственность на всех участниках этого процесса лежала достаточно серьезная и они стремились бы к исполнению всех своих обязательств перед клиентами, перед трудовыми коллективами. Это действительно очень большая, серьезная тема, над которой мы все должны поработать».

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