Эксперты не видят угрозы для экономики РФ в новых санкциях США

На российских площадках «черного понедельника» не случилось. Индексы Московской биржи несут потери на уровне 1,
5–2%, хотя на прошлой неделе они показывали, что способны на большее.
Курсы доллара и евро сейчас не пытаются взлететь к уровням в 65 и 80 рублей, как на прошлой неделе. Американская валюта дорожает на 30 копеек, европейская — на 60.
Причин для волнения перед стартом сегодняшних торгов можно было найти несколько: субботний авиаудар по Сирии, новые санкции против России со стороны США, о которых могут объявить сегодня. Главный экономист инвестбанка «Ренессанс Капитал» по России и СНГ Олег Кузьмин смотрит на происходящее спокойно.
Олег Кузьмин, главный экономист ИК «Ренессанс Капитал» по России и СНГ: «Все те новости, которые были, скорее, прошли по более хорошему сценарию, чем ожидалось. На данный момент рынок ожидает, что новые санкции будут главным образом связаны с деятельностью российского оборонного сектора, что не несет каких-то значимых последствий для финансовых рынков и для российской экономики».
Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева сегодня заявила, что ситуация на валютном рынке сейчас стабильнее, чем была в 2014-м и 2016 годах. По ее словам, пока немедленной реакции ЦБ не потребовалось, но он следит за происходящем на биржах и готов применить полный комплекс инструментов, если увидит угрозу финансовой стабильности.
Причин для волнения перед стартом сегодняшних торгов можно было найти несколько: субботний авиаудар по Сирии, новые санкции против России со стороны США, о которых могут объявить сегодня. Главный экономист инвестбанка «Ренессанс Капитал» по России и СНГ Олег Кузьмин смотрит на происходящее спокойно.
Олег Кузьмин, главный экономист ИК «Ренессанс Капитал» по России и СНГ: «Все те новости, которые были, скорее, прошли по более хорошему сценарию, чем ожидалось. На данный момент рынок ожидает, что новые санкции будут главным образом связаны с деятельностью российского оборонного сектора, что не несет каких-то значимых последствий для финансовых рынков и для российской экономики».
Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева сегодня заявила, что ситуация на валютном рынке сейчас стабильнее, чем была в 2014-м и 2016 годах. По ее словам, пока немедленной реакции ЦБ не потребовалось, но он следит за происходящем на биржах и готов применить полный комплекс инструментов, если увидит угрозу финансовой стабильности.
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