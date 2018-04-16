Сергей Лазарев пригласил участников шоу «Ты супер!» на свой концерт в «Олимпийском»

Член жюри вокального проекта «Ты супер!» Сергей Лазарев поменялся местами с участниками. Знаменитый артист будет петь, а юные дарования — смотреть, слушать и, конечно, учиться.
Конкурсанты в одной из московских школ полным ходом готовятся ко Дню Победы. В самый разгар съемочного процесса на пороге учебного заведения появился один из самых любимых и самых строгих членов жюри проекта «Ты супер!». Сергей Лазарев приехал в гости не просто так, а по очень важному делу.
Сергей Лазарев, артист, член жюри проекта «Ты Супер!»: «Я приехал, чтобы пригласить вас к себе на концерт в „Олимпийский“. Билетов на всех хватит, места ваши на ВИП-трибуне».
Новое грандиозное шоу Сергея Лазарева состоится в этот четверг, 19 апреля, в «Олимпийском». Участники проекта «Ты супер» будут самыми почетными гостями. Конкурсанты, особенно те, которые постарше, очень внимательно следят за творчеством Лазарева, поэтому воспользовались случаем и задали ему вопросы.
Артём Семёнов, участник проекта «Ты супер!»: «У вас выступают танцоры Мадонны? А, нет хореографы Мадонны. Сложно их было заполучить?»
Сергей Лазарев: «Непросто, непросто. У нас хореографы, которые работали и с Мадонной, и с Ники Минаж, и с Бритни Спирс».
Ребята помладше попытались подговорить Сергея Лазарева подсуживать им во время очередного отборочного тура.
Василина Пономарёва, участница проекта «Ты супер!»: «Может быть, мы с вами сделку заключим? Девочки будут целовать, а вы зеленые кнопки нажимать?»
Как выяснила корреспондент Анастасия Пак, ребята отправятся на концерт Лазарева в самый разгар подготовки к полуфиналу, поэтому им будет чему поучиться.
Александра Панкратова, участница проекта «Ты супер!»: «Мне нравится его вокал очень, ну, и двигается он, конечно. Вот я только петь могу, а танцевать вообще не умею. Не мое».
Богдан Вандышев, участник проекта «Ты супер!»: «Хочу дойти до его уровня, а потом выше, выше. Но я уверен, что и он тоже хочет подниматься все выше и выше. Надеюсь, я обгоню его когда-нибудь».
Все это, конечно, в будущем, а что касается настоящего, то участников проекта ждет очень достойный мастер-класс и просто крутое событие — поход на концерт Сергея Лазарева. Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 21 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Сергей Лазарев, артист, член жюри проекта «Ты Супер!»: «Я приехал, чтобы пригласить вас к себе на концерт в „Олимпийский“. Билетов на всех хватит, места ваши на ВИП-трибуне».
Новое грандиозное шоу Сергея Лазарева состоится в этот четверг, 19 апреля, в «Олимпийском». Участники проекта «Ты супер» будут самыми почетными гостями. Конкурсанты, особенно те, которые постарше, очень внимательно следят за творчеством Лазарева, поэтому воспользовались случаем и задали ему вопросы.
Артём Семёнов, участник проекта «Ты супер!»: «У вас выступают танцоры Мадонны? А, нет хореографы Мадонны. Сложно их было заполучить?»
Сергей Лазарев: «Непросто, непросто. У нас хореографы, которые работали и с Мадонной, и с Ники Минаж, и с Бритни Спирс».
Ребята помладше попытались подговорить Сергея Лазарева подсуживать им во время очередного отборочного тура.
Василина Пономарёва, участница проекта «Ты супер!»: «Может быть, мы с вами сделку заключим? Девочки будут целовать, а вы зеленые кнопки нажимать?»
Как выяснила корреспондент Анастасия Пак, ребята отправятся на концерт Лазарева в самый разгар подготовки к полуфиналу, поэтому им будет чему поучиться.
Александра Панкратова, участница проекта «Ты супер!»: «Мне нравится его вокал очень, ну, и двигается он, конечно. Вот я только петь могу, а танцевать вообще не умею. Не мое».
Богдан Вандышев, участник проекта «Ты супер!»: «Хочу дойти до его уровня, а потом выше, выше. Но я уверен, что и он тоже хочет подниматься все выше и выше. Надеюсь, я обгоню его когда-нибудь».
Все это, конечно, в будущем, а что касается настоящего, то участников проекта ждет очень достойный мастер-класс и просто крутое событие — поход на концерт Сергея Лазарева. Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 21 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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