Трамп обвинил Россию и Китай в играх с девальвацией валют

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай и Россию в играх с девальвацией валют.
Об этом глава США написал в своем Twitter. Он также назвал «такие игры» недопустимыми.
Дональд Трамп: «Россия и Китай играют в игры по девальвации валют, поскольку США продолжают повышать процентные ставки. Это недопустимо».
Президент США не раз обвинял Пекин в манипуляциях с курсом валют. Однако в апреле прошлого года, после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином он изменил свое мнение по этому вопросу.
Напомним, 11 апреля рубль начал терять свои позиции по отношению к доллару и евро на фоне заявлений Трампа о возможном ракетном ударе по Сирии. На колебания курса рубля влияют новые санкции, введенные США против 24 российских бизнесменов и нескольких компаний, а также геополитическая напряженность, а именно эскалация ближневосточного конфликта.
Дональд Трамп: «Россия и Китай играют в игры по девальвации валют, поскольку США продолжают повышать процентные ставки. Это недопустимо».
Президент США не раз обвинял Пекин в манипуляциях с курсом валют. Однако в апреле прошлого года, после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином он изменил свое мнение по этому вопросу.
Напомним, 11 апреля рубль начал терять свои позиции по отношению к доллару и евро на фоне заявлений Трампа о возможном ракетном ударе по Сирии. На колебания курса рубля влияют новые санкции, введенные США против 24 российских бизнесменов и нескольких компаний, а также геополитическая напряженность, а именно эскалация ближневосточного конфликта.
Комментарии