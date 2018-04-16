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    Трамп обвинил Россию и Китай в играх с девальвацией валют

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    Трамп обвинил Россию и Китай в играх с девальвацией валют

    Трамп обвинил Россию и Китай в играх с девальвацией валют

    Президент США Дональд Трамп обвинил Китай и Россию в играх с девальвацией валют.

    Об этом глава США написал в своем Twitter. Он также назвал «такие игры» недопустимыми.

    Дональд Трамп: «Россия и Китай играют в игры по девальвации валют, поскольку США продолжают повышать процентные ставки. Это недопустимо».

    Президент США не раз обвинял Пекин в манипуляциях с курсом валют. Однако в апреле прошлого года, после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином он изменил свое мнение по этому вопросу.

    Напомним, 11 апреля рубль начал терять свои позиции по отношению к доллару и евро на фоне заявлений Трампа о возможном ракетном ударе по Сирии. На колебания курса рубля влияют новые санкции, введенные США против 24 российских бизнесменов и нескольких компаний, а также геополитическая напряженность, а именно эскалация ближневосточного конфликта.

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