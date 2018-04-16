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    В Думе идут бои между войсками Асада и боевиками. войны и вооруженные конфликты, Сирия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Думе идут бои между войсками Асада и боевиками

    В Думе идут бои между войсками Асада и боевиками

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    В Думе идут бои между войсками Асада и боевиками

    В Думе идут бои между войсками Асада и боевиками

    В Думе идут бои между войсками Асада и боевиками

      В Восточной Гуте снова стреляют. Боестолкновения Национальной сирийской гвардии с боевиками идут в одном из кварталов Думы. Есть погибшие и раненые.

      Столкновения вспыхнули в квартале Эр-Рахмани. По словам местных жителей, в одном из расположенных там зданий до освобождения города размещался крупный арсенал боевиков.

      В этот город как раз сегодня должны были приехать эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), чтобы провести расследование якобы произошедшей там надавно химической атаки. Удалось ли специалистам приступить к работе в свете этих событий, пока неизвестно.

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