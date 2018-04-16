В Думе идут бои между войсками Асада и боевиками

В Восточной Гуте снова стреляют. Боестолкновения Национальной сирийской гвардии с боевиками идут в одном из кварталов Думы. Есть погибшие и раненые.

Столкновения вспыхнули в квартале Эр-Рахмани. По словам местных жителей, в одном из расположенных там зданий до освобождения города размещался крупный арсенал боевиков.



В этот город как раз сегодня должны были приехать эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), чтобы провести расследование якобы произошедшей там надавно химической атаки. Удалось ли специалистам приступить к работе в свете этих событий, пока неизвестно.