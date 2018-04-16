ОЗХО попытается разобраться в сообщениях о химатаке в сирийской Думе

В Гааге проходит заседание исполнительного совета Организации по запрещению химоружия (ОЗХО). Главной его темой стало предполагаемое использование отравляющих веществ в Восточной Гуте, ставшее предлогом для ракетных ударов по Сирии.
Организация по запрещению химического оружия должна ответить на главный вопрос: было ли применено химическое оружие в сирийской Думе 7 апреля, на чем настаивает неправительственная организация «Белые каски», которая, как показывает многолетняя практика, не является достоверным источником информации.
Эта якобы произошедшая химическая атака стала поводом для военной спецоперации, которую провели в Сирии в ночь на субботу США, Великобритания и Франция. Еще до прибытия миссии ОЗХО в Сирию Вашингтон и Лондон начали свою пропагандистскую работу. Американский постпред в Гааге и вовсе заявил, что миссии ОЗХО Россия и Сирия попытаются помешать прибыть на место предполагаемой атаки. Ему возразили представители российского оборонного ведомства.
Юрий Евтушенко, начальник российского центра по примирению враждующих сторон: «Российским центром по примирению оказывается всестороннее содействие в обеспечении свободной, беспрепятственной и безопасной работы представителей специальной миссии Организации по запрещению химического оружия, направленной на установление объективной информации о якобы применении в городе Дума отравляющих веществ в отношении мирных граждан».
Как предает обозреватель НТВ Вадим Глускер, какими бы ни были доводы российской стороны, по мнению Британии, они априори ложные. Так, британский постпред при ОЗХО Питер Уилсон заявил, что Россия распространяет конспирологические теории и дезинформацию, чтобы подорвать авторитет миссии ОЗХО в Сирии, поэтому, по мнению Уилсона, Москва и Дамаск сделают все, чтобы эксперты Организации по запрещению химического оружия не смогли добраться до места предполагаемой трагедии.
На это замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что все на самом деле упирается в отсутствие согласования департамента безопасности секретариата ООН на выезд экспертов ОЗХО к месту событий в Думу, а препятствуют миссии ОЗХО не действия России, а последствия противозаконной вооруженной акции, которую Великобритания вместе с группой других стран совершила не далее как в ночь на субботу.
Что касается самой спецоперации, то сегодня все комментируют заявление французского президента Эммануэля Макрона, который, оказывается, выступил чуть ли не миротворцем, убедив Дональда Трампа не наносить удары по мирному населению, на которых могут быть представители российских вооруженных сил.
Саму военную операцию и ее последствия сегодня обсуждают министры иностранных дел Евросоюза на своей встрече в Люксембурге. В целом они ее, естественно, поддерживают. Странно было бы, если бы было по-другому.
Федерика Могерини, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности: «Я знаю, что это звучит сюрреалистично на фоне войны, но если и есть надежда в этой ситуации, то на народ Сирии. Люди сыты по горло конфликтом и войной, это может дать толчок к серьезным переговорам. Мы всегда видели нежелание сирийского режима вступать в конструктивные переговоры в Женеве. И мы призываем, в частности, Россию и Иран повлиять на Дамаск, чтобы начать серьезные и содержательные обсуждения под эгидой ООН».
Значит, все-таки переговорный процесс и основополагающая роль ООН, а то складывается впечатление, что про эту организацию США с союзниками позабыли.
Эта якобы произошедшая химическая атака стала поводом для военной спецоперации, которую провели в Сирии в ночь на субботу США, Великобритания и Франция. Еще до прибытия миссии ОЗХО в Сирию Вашингтон и Лондон начали свою пропагандистскую работу. Американский постпред в Гааге и вовсе заявил, что миссии ОЗХО Россия и Сирия попытаются помешать прибыть на место предполагаемой атаки. Ему возразили представители российского оборонного ведомства.
Юрий Евтушенко, начальник российского центра по примирению враждующих сторон: «Российским центром по примирению оказывается всестороннее содействие в обеспечении свободной, беспрепятственной и безопасной работы представителей специальной миссии Организации по запрещению химического оружия, направленной на установление объективной информации о якобы применении в городе Дума отравляющих веществ в отношении мирных граждан».
Как предает обозреватель НТВ Вадим Глускер, какими бы ни были доводы российской стороны, по мнению Британии, они априори ложные. Так, британский постпред при ОЗХО Питер Уилсон заявил, что Россия распространяет конспирологические теории и дезинформацию, чтобы подорвать авторитет миссии ОЗХО в Сирии, поэтому, по мнению Уилсона, Москва и Дамаск сделают все, чтобы эксперты Организации по запрещению химического оружия не смогли добраться до места предполагаемой трагедии.
На это замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что все на самом деле упирается в отсутствие согласования департамента безопасности секретариата ООН на выезд экспертов ОЗХО к месту событий в Думу, а препятствуют миссии ОЗХО не действия России, а последствия противозаконной вооруженной акции, которую Великобритания вместе с группой других стран совершила не далее как в ночь на субботу.
Что касается самой спецоперации, то сегодня все комментируют заявление французского президента Эммануэля Макрона, который, оказывается, выступил чуть ли не миротворцем, убедив Дональда Трампа не наносить удары по мирному населению, на которых могут быть представители российских вооруженных сил.
Саму военную операцию и ее последствия сегодня обсуждают министры иностранных дел Евросоюза на своей встрече в Люксембурге. В целом они ее, естественно, поддерживают. Странно было бы, если бы было по-другому.
Федерика Могерини, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности: «Я знаю, что это звучит сюрреалистично на фоне войны, но если и есть надежда в этой ситуации, то на народ Сирии. Люди сыты по горло конфликтом и войной, это может дать толчок к серьезным переговорам. Мы всегда видели нежелание сирийского режима вступать в конструктивные переговоры в Женеве. И мы призываем, в частности, Россию и Иран повлиять на Дамаск, чтобы начать серьезные и содержательные обсуждения под эгидой ООН».
Значит, все-таки переговорный процесс и основополагающая роль ООН, а то складывается впечатление, что про эту организацию США с союзниками позабыли.
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