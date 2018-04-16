Дуров рассказал о последствиях блокировки Telegram для России

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что продолжит отстаивать право на тайну переписки россиян.
Павел Дуров отметил, что на некоторых операторах в данный момент сервис может работать нестабильно. Также он перечислил три последствия для РФ в результате блокировки Telegram.
По мнению основателя Telegram, блокировка приведет к ухудшению качества жизни 15 миллионов россиян, так как мессенджер без VPN может быть временами недоступен. Во-вторых, заявил Дуров, террористическая угроза в России останется на прежнем уровне, так как экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи — в других мессенджерах, либо через VPN. И в-третьих, по его мнению, национальная безопасность России снизится, так как часть личных данных россиян перейдет из нейтральной к РФ площадки в контролируемые из США WhatsApp или Facebook.
Павел Дуров, основатель Telegram: «Мы считаем решение о блокировке антиконституционным и продолжим отстаивать право на тайну переписки россиян».
Заявление опубликовано на странице Павла Дурова «ВКонтакте».
Сегодня Роскомндазор приступил к блокировке Telegram, направив операторам связи соответствующие уведомления. Многие пользователи мессенджера не собираются отказываться от него и спешно осваивают работу с VPN-сервисами. Идею о введении дополнительных ограничений для VPN-сервисов в Роскомнадзоре не поддержали.
В конце прошлой недели Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке ресурсов Telegram. Это связано с отказом руководителей мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования для декодирования сообщений, отправляемых через сервис. По мнению Роскомнадзора, такие действия угрожают интересам страны, поскольку в Telegram распространяют сведения о террористических организациях.
По мнению основателя Telegram, блокировка приведет к ухудшению качества жизни 15 миллионов россиян, так как мессенджер без VPN может быть временами недоступен. Во-вторых, заявил Дуров, террористическая угроза в России останется на прежнем уровне, так как экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи — в других мессенджерах, либо через VPN. И в-третьих, по его мнению, национальная безопасность России снизится, так как часть личных данных россиян перейдет из нейтральной к РФ площадки в контролируемые из США WhatsApp или Facebook.
Павел Дуров, основатель Telegram: «Мы считаем решение о блокировке антиконституционным и продолжим отстаивать право на тайну переписки россиян».
Заявление опубликовано на странице Павла Дурова «ВКонтакте».
Сегодня Роскомндазор приступил к блокировке Telegram, направив операторам связи соответствующие уведомления. Многие пользователи мессенджера не собираются отказываться от него и спешно осваивают работу с VPN-сервисами. Идею о введении дополнительных ограничений для VPN-сервисов в Роскомнадзоре не поддержали.
В конце прошлой недели Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке ресурсов Telegram. Это связано с отказом руководителей мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования для декодирования сообщений, отправляемых через сервис. По мнению Роскомнадзора, такие действия угрожают интересам страны, поскольку в Telegram распространяют сведения о террористических организациях.
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