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    Дуров рассказал о последствиях блокировки Telegram для России

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    • Фото: vk.com
    Дуров рассказал о последствиях блокировки Telegram для России

    Дуров рассказал о последствиях блокировки Telegram для России

    Дуров рассказал о последствиях блокировки Telegram для России
  • Фото: vk.com

    • Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что продолжит отстаивать право на тайну переписки россиян.

    Павел Дуров отметил, что на некоторых операторах в данный момент сервис может работать нестабильно. Также он перечислил три последствия для РФ в результате блокировки Telegram.

    По мнению основателя Telegram, блокировка приведет к ухудшению качества жизни 15 миллионов россиян, так как мессенджер без VPN может быть временами недоступен. Во-вторых, заявил Дуров, террористическая угроза в России останется на прежнем уровне, так как экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи — в других мессенджерах, либо через VPN. И в-третьих, по его мнению, национальная безопасность России снизится, так как часть личных данных россиян перейдет из нейтральной к РФ площадки в контролируемые из США WhatsApp или Facebook.

    Павел Дуров, основатель Telegram: «Мы считаем решение о блокировке антиконституционным и продолжим отстаивать право на тайну переписки россиян».

    Заявление опубликовано на странице Павла Дурова «ВКонтакте».

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