Windows начала блокировать программу uTorrent

Встроенный в операционную систему Windows антивирус Defender начал расценивать сервис uTorrent как вирус и блокировать его.
Некоторое время назад Windows стала предупреждать пользователей, что uTorrent — «„потенциально нежелательное программное обеспечение“, а после последнего обновления начала отправлять торрент-клиент на карантин»и по умолчанию прекращать его работу, сообщает ExtremeTech.
Кроме того, другие антивирусы также считают uTorrent вредоносной программой. В числе таких антивирусов ESET, Sophos, TrendMicro и другие. При этом пользователи все же могут вручную добавить торрент в список исключений.
Между тем представитель BitTorrent Inc — компании-разработчика программы — заявил, что изменение в работе Defender стало следствием ошибки в одной из последних сборок Windows. В компании добавили, что в качестве вируса отмечалась только одна из версий uTorrent, которую уже удалили с сайта.
Кроме того, другие антивирусы также считают uTorrent вредоносной программой. В числе таких антивирусов ESET, Sophos, TrendMicro и другие. При этом пользователи все же могут вручную добавить торрент в список исключений.
Между тем представитель BitTorrent Inc — компании-разработчика программы — заявил, что изменение в работе Defender стало следствием ошибки в одной из последних сборок Windows. В компании добавили, что в качестве вируса отмечалась только одна из версий uTorrent, которую уже удалили с сайта.
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