Песков считает санкции против РФ «международным экономическим рейдерством»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва отреагирует на антироссийские санкции исходя из интересов страны.
По словам Пескова, в Кремле введенные в отношении России ограничительные меры считают «международным экономическим рейдерством».
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Любые наши действия в данном случае будут осуществляться исключительно исходя из наших собственных интересов, интересов Российской Федерации. Конечно, это (санкции против РФ — прим. НТВ.Ru) не может никак обусловливаться соображениями, связанными с ситуацией в Сирии или любой другой стране мира. Это не что иное, как именно международное экономическое рейдерство. Санкционные устремления против России действительно приобретают характер навязчивой идеи. Мы по-прежнему не считает их законными, считаем их противоречащими международному праву и правилам ВТО».
Песков отметил, что любой экономист может легко увидеть в санкционном режиме неприкрытые попытки вести нечестную конкуренцию под предлогом каких-то иных соображений, «попытки выдавливать конкурентов», в данном случае российские компании, с международных рынков.
Пресс-секретарь президента РФ заявил, что российское руководство и ведомства продолжают работать и принимать необходимые меры, чтобы обеспечить стабильность отечественной экономической системы. При этом Песков признался, что пока не готов комментировать законопроект об ответных мерах Москвы на введенные в отношении нашей страны санкции.
Накануне постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли сообщила, что Вашингтон готовится ввести новые ограничительные меры против России, и пообещала, что в понедельник Минфин США объявит о них. Предыдущий пакет санкций американские власти приняли 6 апреля. Он коснулся российских бизнесменов, чиновников и компаний.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Любые наши действия в данном случае будут осуществляться исключительно исходя из наших собственных интересов, интересов Российской Федерации. Конечно, это (санкции против РФ — прим. НТВ.Ru) не может никак обусловливаться соображениями, связанными с ситуацией в Сирии или любой другой стране мира. Это не что иное, как именно международное экономическое рейдерство. Санкционные устремления против России действительно приобретают характер навязчивой идеи. Мы по-прежнему не считает их законными, считаем их противоречащими международному праву и правилам ВТО».
Песков отметил, что любой экономист может легко увидеть в санкционном режиме неприкрытые попытки вести нечестную конкуренцию под предлогом каких-то иных соображений, «попытки выдавливать конкурентов», в данном случае российские компании, с международных рынков.
Пресс-секретарь президента РФ заявил, что российское руководство и ведомства продолжают работать и принимать необходимые меры, чтобы обеспечить стабильность отечественной экономической системы. При этом Песков признался, что пока не готов комментировать законопроект об ответных мерах Москвы на введенные в отношении нашей страны санкции.
Накануне постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли сообщила, что Вашингтон готовится ввести новые ограничительные меры против России, и пообещала, что в понедельник Минфин США объявит о них. Предыдущий пакет санкций американские власти приняли 6 апреля. Он коснулся российских бизнесменов, чиновников и компаний.
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