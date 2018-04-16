На время мундиаля в Петербурге ограничат движение по рекам и каналам

Петербургская акватория будет частично закрыта на время проведения чемпионата мира по футболу.
В комитете по транспорту удалось разработать программу точечной блокировки водных объектов. Самым продолжительным станет закрытие канала Грибоедова. Участок от Невского проспекта до реки Мойки будет не доступен для водного транспорта больше месяца — с 12 июня по 17 июля.
Это связано с безопасностью. Ведь на Конюшенной площади откроется фан-зона. Кроме того, чиновники отметили, что мосты через канал Грибоедова от Невского проспекта до Спаса на крови перекинуты таким образом, что проверять их на отсутствие опасных предметов пришлось бы после каждого прохода судна, сообщает «Фонтанка».
Движение маломерных судов по Мойке в Минтрансе удалось отстоять. Судоходство по Неве будет проходить в обычном режиме. Администрация «Волго-Балта» запретит лишь передвижение опасных грузов.
Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет в 11 городах России. Это Москва, Петербург, Сочи, Самара, Саранск, Екатеринбург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. Мундиаль начнется 14 июня и завершится 15 июля.
Это связано с безопасностью. Ведь на Конюшенной площади откроется фан-зона. Кроме того, чиновники отметили, что мосты через канал Грибоедова от Невского проспекта до Спаса на крови перекинуты таким образом, что проверять их на отсутствие опасных предметов пришлось бы после каждого прохода судна, сообщает «Фонтанка».
Движение маломерных судов по Мойке в Минтрансе удалось отстоять. Судоходство по Неве будет проходить в обычном режиме. Администрация «Волго-Балта» запретит лишь передвижение опасных грузов.
Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет в 11 городах России. Это Москва, Петербург, Сочи, Самара, Саранск, Екатеринбург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. Мундиаль начнется 14 июня и завершится 15 июля.
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