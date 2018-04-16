Роскомнадзор не поддержал идею запретить VPN-сервисы

Роскомнадзор не поддерживает идею о введении дополнительных ограничений для
VPN-сервисов в связи с блокировкой в России популярного мессенджера Telegram.
Как заявил РИА Новости глава ведомства Александр Жаров, «все необходимые полномочия уже есть в законодательстве». Кроме того, по его словам, ограничить доступ ко всем VPN невозможно, но к конкретным — «вполне реально».
Жаров также отметил, что Роскомнадзор будет наблюдать, как операторы связи исполняют требования о блокировке Telegram. Однако следить за тем, как пользователи обходят эту блокировку, ведомство не будет.
Напомним, что с ноября прошлого года в России действует закон, по которому сервисы, позволяющие посещать заблокированные в России сайты, должны по требованию властей закрывать такой доступ. В противном случае они будут сами заблокированы. Впрочем, до сих пор уполномоченные российские органы пока не пользовались возможностью блокировать VPN-сервисы и анонимайзеры.
Между тем в Госдуме уже размышляют о необходимости законодательно запретить использование VPN-сервисов.
Тема обхода блокировок в Сети стала особо актуальна после того, как в конце прошлой недели Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке ресурсов Telegram. Это связано с отказом руководителей мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования для декодирования сообщений, отправляемых через сервис. По мнению Роскомнадзора, такие действия угрожают интересам страны, поскольку в Telegram распространяют сведения о террористических организациях.
Сегодня Роскомндазор приступил к блокировке Telegram, направив операторам связи соответствующие уведомления. Многие пользователи мессенджера не собираются отказываться от него и спешно осваивают работу с VPN-сервисами.
Жаров также отметил, что Роскомнадзор будет наблюдать, как операторы связи исполняют требования о блокировке Telegram. Однако следить за тем, как пользователи обходят эту блокировку, ведомство не будет.
Напомним, что с ноября прошлого года в России действует закон, по которому сервисы, позволяющие посещать заблокированные в России сайты, должны по требованию властей закрывать такой доступ. В противном случае они будут сами заблокированы. Впрочем, до сих пор уполномоченные российские органы пока не пользовались возможностью блокировать VPN-сервисы и анонимайзеры.
Между тем в Госдуме уже размышляют о необходимости законодательно запретить использование VPN-сервисов.
Тема обхода блокировок в Сети стала особо актуальна после того, как в конце прошлой недели Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке ресурсов Telegram. Это связано с отказом руководителей мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования для декодирования сообщений, отправляемых через сервис. По мнению Роскомнадзора, такие действия угрожают интересам страны, поскольку в Telegram распространяют сведения о террористических организациях.
Сегодня Роскомндазор приступил к блокировке Telegram, направив операторам связи соответствующие уведомления. Многие пользователи мессенджера не собираются отказываться от него и спешно осваивают работу с VPN-сервисами.
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