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    Операторы «большой четверки» начали блокировку доступа к Telegram

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    Операторы «большой четверки» начали блокировку доступа к Telegram

    Операторы «большой четверки» начали блокировку доступа к Telegram

    Сайт мессенджера Telegram уже недоступен для многих абонентов МТС, «Вымпелкома», «Мегафона» и Tele2.

    Сайты telegram.org и telegram.me, которые принадлежат мессенджеру Telegram, перестали быть доступными для абонентов «большой четверки»: МТС, «Вымпелкома», «Мегафона» и Tele2. Обмен сообщениями в приложении также не работает.

    смотретьРоскомнадзор направил операторам связи требование заблокировать Telegram
    Роскомнадзор направил операторам связи требование заблокировать Telegram
    Ранее в понедельник Роскомнадзор направил операторам связи решение суда о блокировке мессенджера. Сообщалось, что процесс блокировки может занять несколько часов. Пользователи Telegram сообщают о перебоях в работе мессенджера с полудня.

    Кроме того, Роскомнадзор объявил, что направит в онлайн-магазины AppStore и Google Play запрос с требованием убрать приложение Telegram.

    В минувшую пятницу Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к мессенджеру, Роскомнадзор внес его в реестр запрещенных сайтов. Создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировки, но уточнил, что без установки VPN-сервисов доступ не гарантирован.

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