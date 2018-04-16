Операторы «большой четверки» начали блокировку доступа к Telegram

Сайт мессенджера Telegram уже недоступен для многих абонентов МТС, «Вымпелкома», «Мегафона» и Tele2.
Сайты telegram.org и telegram.me, которые принадлежат мессенджеру Telegram, перестали быть доступными для абонентов «большой четверки»: МТС, «Вымпелкома», «Мегафона» и Tele2. Обмен сообщениями в приложении также не работает.
Ранее в понедельник Роскомнадзор направил операторам связи решение суда о блокировке мессенджера. Сообщалось, что процесс блокировки может занять несколько часов. Пользователи Telegram сообщают о перебоях в работе мессенджера с полудня.
Кроме того, Роскомнадзор объявил, что направит в онлайн-магазины AppStore и Google Play запрос с требованием убрать приложение Telegram.
В минувшую пятницу Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к мессенджеру, Роскомнадзор внес его в реестр запрещенных сайтов. Создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировки, но уточнил, что без установки VPN-сервисов доступ не гарантирован.
Ранее в понедельник Роскомнадзор направил операторам связи решение суда о блокировке мессенджера. Сообщалось, что процесс блокировки может занять несколько часов. Пользователи Telegram сообщают о перебоях в работе мессенджера с полудня.
Кроме того, Роскомнадзор объявил, что направит в онлайн-магазины AppStore и Google Play запрос с требованием убрать приложение Telegram.
В минувшую пятницу Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к мессенджеру, Роскомнадзор внес его в реестр запрещенных сайтов. Создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировки, но уточнил, что без установки VPN-сервисов доступ не гарантирован.
Комментарии