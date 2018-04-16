На немецком острове в Балтийском море нашли тысячелетний клад

Крупный клад, датируемый второй половиной X века, обнаружен на немецком острове Рюген в Балтийском море.
Старинный клад из 600 серебряных предметов, в том числе монет и украшений, первыми обнаружили археолог-любитель и 13-летний школьник. Они нашли несколько серебряных предметов и рассказали об этом профессионалам. Далее раскопки проводили археологи.
Департамент культуры и защиты памятников федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания: «Около 100 из найденных монет относятся к чеканке короля Дании и Норвегии Харальда I Синезубого. Это самая крупная находка таких монет в южной Балтике».
Находка была сделана в минувшие выходные, передает РИА Новости.
Департамент культуры и защиты памятников федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания: «Около 100 из найденных монет относятся к чеканке короля Дании и Норвегии Харальда I Синезубого. Это самая крупная находка таких монет в южной Балтике».
Находка была сделана в минувшие выходные, передает РИА Новости.
Комментарии