Весенний паводок отрезал деревню под Кировом от внешнего мира

Жители деревни Русское, что под Кировом, оказались буквально заперты в своем населенном пункте. Единственная дорога, которая связывает деревню с областным центром, оказалась затоплена. Люди по сути остались без помощи: к ним с трудом могут проехать машины экстренных служб. Порой ждать скорую или пожарных приходится по несколько часов.

До пункта назначения еще почти километр, но водитель неотложки вынужден остановиться. Дальше, судя по всему, придется идти пешком. На этот случай у медиков есть резиновые сапоги. Впрочем, так везет не всегда, признаются местные жители. Обычно навстречу экстренным службам они пробираются сами. Из-за размытой дороги, рассказывает жительница деревни Елена Волегжанина, ей пришлось на руках нести сына до реанимобиля. Мальчика, с температурой под 40 едва успели довезти до больницы.



А спасти деревянный дом, вспоминают селяне, так и не удалось. Пока пожарная машина пробиралась по ухабам, многодетная семья осталась без крыши над головой. К счастью, все жильцы успели вовремя выбежать на улицу.



Люди объясняют: каждый год с таянием снега путь до дома становится все более долог и тернист. И хотя деревня находится в черте областного центра и от администрации не так уж и далеко, сюда уже несколько лет не ступала нога ни одного чиновника.



В городской администрации тем временем заявляют, что о проблеме жителей Русского слышат впервые. Действительно ли все настолько серьезно, выяснят члены специальной комиссии. Они, по словам чиновников, уже выехали на место.



Подробности — в репортаже.