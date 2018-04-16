В Москве внучка продала половину квартиры бабушки-ветерана из-за ссор с матерью

Тяжелую долю ветерана Великой Отечественной войны сегодня обсуждают в Бутырском суде Москвы. 94-летняя пенсионерка вынуждена делить жилье с чужими людьми по вине собственной внучки.

Елена Максимова показывает бумаги, которые свидетельствуют о том, что ее дочь продала долю в бабушкиной московской квартире. Теперь ветеран Великой Отечественный войны должна жить с чужими людьми.



Елена Максимова, дочь ветерана Великой Отечественной войны: «В квартире находятся все вещи, вся мебель, в ней прошла вся счастливая жизнь моих родителей. Каким образом была продана квартира, остается неизвестным до настоящего времени. Поскольку место нахождения моей дочери до настоящего времени не установлено».



Сама ветеран не до конца понимает, что происходит. Ей 94 года. Дочь говорит, что женщина отдыхала, когда в квартиру ворвались незнакомые люди.



Нина Волкова, ветеран Великой Отечественной войны: «Я спала, они ворвались, шумели. Я на шум проснулась, ничего не пойму, посторонние люди, и я сонная».



Соседи вызвали полицию, и незваных гостей увезли в отдел. Но через несколько дней новые хозяева вернулись. И уже сами со стражами порядка. Некто Татьяна Валикова заявила: ей принадлежит одна вторая часть трехкомнатной квартиры.



Внучка ветерана, Татьяна Юдина, которая собственно и продала свою долю в квартире, признается: у них действительно сложные отношения в семье. Не редко даже доходило и рукоприкладства.



Татьяна Юдина, внучка ветерана: «Въехать я туда не могла. Моя мать — совершенно неадекватный человек, я была маленькая, она меня избивала. Мою бабушку также избивала. Я решила продать свою ½ долю. По закону все сделать».



На вырученные деньги женщина купила новое жилье. Но адрес никому из родственников не сообщила. По словам Татьяны, ей очень жаль бабушку-ветерана, которая оказалась заложницей ситуации.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Марии Семёновой.