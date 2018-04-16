В Доминикане сломавшего шею россиянина не выпускают из больницы из-за долгов

Сотни неравнодушных жителей Уфы сегодня откликнулись на просьбу о помощи. Родители российского туриста Алексея Денисова, который пострадал в Доминикане, рассказали о чрезвычайной истории: молодой человек совершил неудачный прыжок в море и сломал позвоночник.

Россиянина госпитализировали и сделали операцию. Сейчас он частично парализован. В больнице Алексей провел уже больше двух недель. Все это время с ним остается его друг. Клиника выставила счет в 120 тысяч долларов (почти 7,5 млн рублей). Страховая компания готова оплатить только треть этой суммы. Что будет, если семья не найдет деньги, попыталась понять корреспондент НТВ Виктория Юдина.



Даже в больничной палате, за тысячи километров от дома Алексей Денисов не перестает улыбаться: 25-летний боксер-любитель из Уфы пока не может самостоятельно двигаться, есть и практически не разговаривает. Прыжок в воду закончился для него переломом позвоночника. О состоянии сына родители узнали от друзей, которые дежурят в палате. Артур признается: он, не раздумывая, сдал обратный билет. Эту поездку они планировали вместе.



Артур, друг Алексея Денисова: «Экскурсия заканчивалась, мы возвращались на катере к берегу, и он сделал остановку, чтобы люди могли искупаться. Лёша начал прыгать. Третий раз прыгнул, смотрю — он под водой. Думал, может, он шутит, веселится так».



Спустя минуту стало не до шуток. Очевидцы сняли на видео то, как Алексея несли с катера в автомобиль скорой помощи. В больнице, куда его доставили, незамедлительно провели операцию, и вроде как прогнозы врачей были положительные, вот только выставленный счет для родных оказался непосильным — почти 7,5 миллионов рублей. При этом страховка может покрыть лишь незначительную часть. Состояние Алексея, по словам родных, по-прежнему тяжелое.



Ольга Солнышкина, мать Алексея Денисова: «У него сейчас не движутся ни одни конечности — ни ноги, ни руки. Левая только в предплечье. Как в последний раз он сказал в разговоре, просто как кисель».



Сейчас главная задача — вернуть пострадавшего на родину. Но с миллионным долгом, признаются родственники, их просто могут не выпустить из медицинского учреждения. С каждым днем сумма неизменно растет.



Артур: «Наша страховая пробовала нас вывезти в более дешевую клинику, чтобы в дальнейшем можно было транспортировать в Россию. Но здесь не выпустили, не отдали документы моего друга».



В Уфе друзья организовали сбор средств, но пока найти нужную сумму не удалось. К тому же, как стало известно, транспортировать Алексея можно только в лежачем положении и в сопровождении медиков. К решению проблемы уже подключились российские дипломаты.