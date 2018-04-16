Смертельно больная москвичка завещала все имущество последовательнице кришнаизма

Чтобы восстановить события последних дней умершей москвички, ее семья начала изучать восточные духовные практики. Тяжело больная женщина перед смертью ударилась в другую религию и даже улетела в Индию. А когда родственники начали разбираться с имуществом, выяснилось, что женщина переписала все ценности на некую специалистку по ведической культуре.

Близким Валерии Гамаюновой пришлось обратиться в суд, когда выяснилось, что владелицей нескольких ее квартир и всех банковских счетов может стать некая Анна Газина. В узких кругах ее знают как специалиста по ведической культуре, последовательницу культа Кришны и владелицу аювердической школы в Подмосковье. На заседаниях ответчица не появляется, но от СМИ не скрывается и даже участвует в различных телепередачах.



Родные Гамаюновой уверены: женщина ударилась в другую религию именно из-за Газиной и подписала документ о передаче своего имущества не по своей воле.



Три года назад врачи диагностировали Гамаюновой меланому 4 стадии. Родные вспоминают: она отнеслась к этой новости хладнокровно. Родители женщины тоже умерли от рака. И она словно была к такой участи готова: не выходила замуж и не рожала детей, забросила бизнес, доставшийся ей от отца. Ее отец Николай Гамаюнов был нефтяником, в честь него даже назвали танкер в Новороссийске.



Сестра Валерии Наталья Косолапова рассказывает, что за несколько месяцев до смерти ее родственница увлеклась индийскими духовными практиками. Женщина нашла единомышленников, отказалась от таблеток и терапии и в итоге не без помощи Газиной переехала в Индию. Наталья уверена, что новой подруге ее сестры был интересен только внушительный капитал, который достался сестре после смерти родителей.



За несколько дней до смерти Валерия от руки написала завещание. В нем она подробно расписала всю недвижимость, указала банковские реквизиты, на которых хранила сбережения. Имущество она оставила родственникам, сообщила Наталья. Документ успела передать супруге брата, которая ухаживала за ней в Индии. Оригинал бумаги приобщили к материалам судебного разбирательства вместе со вторым завещанием, в согласно которому Гамаюнова оставляет все Газиной.



Самое страшное, признаются родные Валерии, то, что по распоряжению Газиной тело Гамаюновой кремировали по обычаю кришнаитов. Где находится урна с прахом, близкие даже не знают.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.