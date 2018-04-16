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    Смертельно больная москвичка завещала все имущество последовательнице кришнаизма. Индия, Москва, онкологические заболевания, религия, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСмертельно больная москвичка завещала все имущество последовательнице кришнаизма

    Смертельно больная москвичка завещала все имущество последовательнице кришнаизма

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    Смертельно больная москвичка завещала все имущество последовательнице кришнаизма

    Смертельно больная москвичка завещала все имущество последовательнице кришнаизма

    Смертельно больная москвичка завещала все имущество последовательнице кришнаизма

      Чтобы восстановить события последних дней умершей москвички, ее семья начала изучать восточные духовные практики. Тяжело больная женщина перед смертью ударилась в другую религию и даже улетела в Индию. А когда родственники начали разбираться с имуществом, выяснилось, что женщина переписала все ценности на некую специалистку по ведической культуре.

      Близким Валерии Гамаюновой пришлось обратиться в суд, когда выяснилось, что владелицей нескольких ее квартир и всех банковских счетов может стать некая Анна Газина. В узких кругах ее знают как специалиста по ведической культуре, последовательницу культа Кришны и владелицу аювердической школы в Подмосковье. На заседаниях ответчица не появляется, но от СМИ не скрывается и даже участвует в различных телепередачах.

      Родные Гамаюновой уверены: женщина ударилась в другую религию именно из-за Газиной и подписала документ о передаче своего имущества не по своей воле.

      Три года назад врачи диагностировали Гамаюновой меланому 4 стадии. Родные вспоминают: она отнеслась к этой новости хладнокровно. Родители женщины тоже умерли от рака. И она словно была к такой участи готова: не выходила замуж и не рожала детей, забросила бизнес, доставшийся ей от отца. Ее отец Николай Гамаюнов был нефтяником, в честь него даже назвали танкер в Новороссийске.

      Сестра Валерии Наталья Косолапова рассказывает, что за несколько месяцев до смерти ее родственница увлеклась индийскими духовными практиками. Женщина нашла единомышленников, отказалась от таблеток и терапии и в итоге не без помощи Газиной переехала в Индию. Наталья уверена, что новой подруге ее сестры был интересен только внушительный капитал, который достался сестре после смерти родителей.

      За несколько дней до смерти Валерия от руки написала завещание. В нем она подробно расписала всю недвижимость, указала банковские реквизиты, на которых хранила сбережения. Имущество она оставила родственникам, сообщила Наталья. Документ успела передать супруге брата, которая ухаживала за ней в Индии. Оригинал бумаги приобщили к материалам судебного разбирательства вместе со вторым завещанием, в согласно которому Гамаюнова оставляет все Газиной.

      Самое страшное, признаются родные Валерии, то, что по распоряжению Газиной тело Гамаюновой кремировали по обычаю кришнаитов. Где находится урна с прахом, близкие даже не знают.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.

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