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    Ограбившего обменник в Таиланде россиянина нашли по татуировке на руке. задержание, кражи и ограбления, курорты, полиция, Таиланд, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОграбившего обменник в Таиланде россиянина нашли по татуировке на руке

    Ограбившего обменник в Таиланде россиянина нашли по татуировке на руке

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    Ограбившего обменник в Таиланде россиянина нашли по татуировке на руке

    Ограбившего обменник в Таиланде россиянина нашли по татуировке на руке

    Ограбившего обменник в Таиланде россиянина нашли по татуировке на руке

      Тайские полицейские рассказали о подробностях задержания россиянина, подозреваемого в ограблении обменника в Паттайе. Мужчину поймали в аэропорту, когда он вместе с женой и дочерью пытался вылететь на родину. В сумке путешественников нашли миллион батов. Это примерно два миллиона рублей.

      В полицейском участке обвиняемый в ограблении обменника Николай Рыбалов так и заявил присутствующим: денег много не бывает. Мужчина ворвался в офис кредитной организации в мотоциклетном шлеме, избил сотрудницу и скрылся на мопеде с одним миллионом батов. Казалось бы, идеальная схема налета. Да вот только оказалось, что россиянин не снял с мопеда номера, да и особая примета — татуировка на руке — тоже попала в объектив камер наблюдения.

      Вычислили туриста за пару часов и задержали в аэропорту вместе с семьей.

      В суде тайские полицейские приступили к изучению биографии Рыбалова. Оказалось, что татуировка, попавшая в кадр, имеет значение. Судя по всему, служил налетчик в ВДВ. Теперь его ждет заключение в тайской тюрьме. Кстати, срок заключения будет зависеть и от состояния пострадавшей. Сейчас сотрудница обменного пункта в больнице. Врачи диагностировали у нее несколько переломов.

      Сриворакан Чалмеркиат, представитель полиции Паттайи: «Нас удивляет еще и то, что Рыбалов при всех железных доказательствах не признает своей вины. Мы ему показывали камеры наблюдения, рассказывали, что знаем о том, что мопед, на котором злоумышленник покидал место преступления, был арендован на его имя. Да и конечно, мы нашли у него деньги!»

      Tще одна интересная деталь. Под подозрениt правоохранителей попала и супруга мужчины. Согласно информации тайских следователей, она пыталась обменять похищенные деньги прямо перед вылетом на родину. Знала ли женщина, откуда у мужа миллион батов, а может, вместе с ним спланировала ограбление — это еще предстоит выяснить, передает корреспондент НТВ Антон Талпа.

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