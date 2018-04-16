Ограбившего обменник в Таиланде россиянина нашли по татуировке на руке

Тайские полицейские рассказали о подробностях задержания россиянина, подозреваемого в ограблении обменника в Паттайе. Мужчину поймали в аэропорту, когда он вместе с женой и дочерью пытался вылететь на родину. В сумке путешественников нашли миллион батов. Это примерно два миллиона рублей.
В полицейском участке обвиняемый в ограблении обменника Николай Рыбалов так и заявил присутствующим: денег много не бывает. Мужчина ворвался в офис кредитной организации в мотоциклетном шлеме, избил сотрудницу и скрылся на мопеде с одним миллионом батов. Казалось бы, идеальная схема налета. Да вот только оказалось, что россиянин не снял с мопеда номера, да и особая примета — татуировка на руке — тоже попала в объектив камер наблюдения.
Вычислили туриста за пару часов и задержали в аэропорту вместе с семьей.
В суде тайские полицейские приступили к изучению биографии Рыбалова. Оказалось, что татуировка, попавшая в кадр, имеет значение. Судя по всему, служил налетчик в ВДВ. Теперь его ждет заключение в тайской тюрьме. Кстати, срок заключения будет зависеть и от состояния пострадавшей. Сейчас сотрудница обменного пункта в больнице. Врачи диагностировали у нее несколько переломов.
Сриворакан Чалмеркиат, представитель полиции Паттайи: «Нас удивляет еще и то, что Рыбалов при всех железных доказательствах не признает своей вины. Мы ему показывали камеры наблюдения, рассказывали, что знаем о том, что мопед, на котором злоумышленник покидал место преступления, был арендован на его имя. Да и конечно, мы нашли у него деньги!»
Tще одна интересная деталь. Под подозрениt правоохранителей попала и супруга мужчины. Согласно информации тайских следователей, она пыталась обменять похищенные деньги прямо перед вылетом на родину. Знала ли женщина, откуда у мужа миллион батов, а может, вместе с ним спланировала ограбление — это еще предстоит выяснить, передает корреспондент НТВ Антон Талпа.
Вычислили туриста за пару часов и задержали в аэропорту вместе с семьей.
В суде тайские полицейские приступили к изучению биографии Рыбалова. Оказалось, что татуировка, попавшая в кадр, имеет значение. Судя по всему, служил налетчик в ВДВ. Теперь его ждет заключение в тайской тюрьме. Кстати, срок заключения будет зависеть и от состояния пострадавшей. Сейчас сотрудница обменного пункта в больнице. Врачи диагностировали у нее несколько переломов.
Сриворакан Чалмеркиат, представитель полиции Паттайи: «Нас удивляет еще и то, что Рыбалов при всех железных доказательствах не признает своей вины. Мы ему показывали камеры наблюдения, рассказывали, что знаем о том, что мопед, на котором злоумышленник покидал место преступления, был арендован на его имя. Да и конечно, мы нашли у него деньги!»
Tще одна интересная деталь. Под подозрениt правоохранителей попала и супруга мужчины. Согласно информации тайских следователей, она пыталась обменять похищенные деньги прямо перед вылетом на родину. Знала ли женщина, откуда у мужа миллион батов, а может, вместе с ним спланировала ограбление — это еще предстоит выяснить, передает корреспондент НТВ Антон Талпа.
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