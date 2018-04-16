Под Ярославлем после 3 месяцев комы умерла избитая отчимом двухлетняя девочка

Двухлетняя девочка, впавшая в кому после жестокого избиения отчимом, умерла в больнице Борисоглебска.
Двухлетняя жительница Ярославской области, избитая отчимом, умерла в больнице, почти 3 месяца проведя в коме. О смерти девочки РИА Новости сообщила представительница регионального управления СК Кристина Гузовская.
Девочка попала в больницу в Борисоглебске в крайне тяжелом состоянии в январе. По обвинению в истязании ребенка был арестован 25-летний сожитель матери девочки. Следователи выяснили, что он избивал ребенка руками и ремнем, а мать об этом ничего не знала.
Кристина Гузовская, официальный представитель СУ СК по Ярославской области: «Девочка скончалась сегодня ночью. Расследование уголовного дела продолжается, возможно, будут переквалифицированы действия на более тяжкий состав».
По делу об избиении девочки возбуждено также уголовное дело в отношении представителей органов опеки. По данным следствия, семья была неблагополучной, из нее ранее были изъяты трое маленьких детей. Сыщики выясняют, почему умершая девочка оставалась в семье.
Девочка попала в больницу в Борисоглебске в крайне тяжелом состоянии в январе. По обвинению в истязании ребенка был арестован 25-летний сожитель матери девочки. Следователи выяснили, что он избивал ребенка руками и ремнем, а мать об этом ничего не знала.
Кристина Гузовская, официальный представитель СУ СК по Ярославской области: «Девочка скончалась сегодня ночью. Расследование уголовного дела продолжается, возможно, будут переквалифицированы действия на более тяжкий состав».
По делу об избиении девочки возбуждено также уголовное дело в отношении представителей органов опеки. По данным следствия, семья была неблагополучной, из нее ранее были изъяты трое маленьких детей. Сыщики выясняют, почему умершая девочка оставалась в семье.
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