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    Под Ярославлем после 3 месяцев комы умерла избитая отчимом двухлетняя девочка

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    • Фото: vk.com
    Под Ярославлем после 3 месяцев комы умерла избитая отчимом двухлетняя девочка

    Под Ярославлем после 3 месяцев комы умерла избитая отчимом двухлетняя девочка

    Под Ярославлем после 3 месяцев комы умерла избитая отчимом двухлетняя девочка
  • Фото: vk.com

    • Двухлетняя девочка, впавшая в кому после жестокого избиения отчимом, умерла в больнице Борисоглебска.

    Двухлетняя жительница Ярославской области, избитая отчимом, умерла в больнице, почти 3 месяца проведя в коме. О смерти девочки РИА Новости сообщила представительница регионального управления СК Кристина Гузовская.

    Девочка попала в больницу в Борисоглебске в крайне тяжелом состоянии в январе. По обвинению в истязании ребенка был арестован 25-летний сожитель матери девочки. Следователи выяснили, что он избивал ребенка руками и ремнем, а мать об этом ничего не знала.

    Кристина Гузовская, официальный представитель СУ СК по Ярославской области: «Девочка скончалась сегодня ночью. Расследование уголовного дела продолжается, возможно, будут переквалифицированы действия на более тяжкий состав».

    По делу об избиении девочки возбуждено также уголовное дело в отношении представителей органов опеки. По данным следствия, семья была неблагополучной, из нее ранее были изъяты трое маленьких детей. Сыщики выясняют, почему умершая девочка оставалась в семье.

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