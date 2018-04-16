В Красноярске детям разрешили ходить в школу с домашними животными

В двух школах Красноярска запустили необычный эксперимент. Ученикам разрешили приводить на уроки своих собак. Дети и животные вместе ходят на физкультуру и даже занимаются танцами. Выяснилось, что такой подход к образованию полезен для эмоционального и физического состояния ребят.

Еще не закончилась перемена, а все уже в сборе, первоклассники дружно включают камеры на телефонах. Герои дня в этой школе — собаки. Их дети, конечно, видели сотни раз, но кабинете на уроке — это впервые. Педагог-кинолог учит, как безопасно подойти к четвероногому другу, подать руку для знакомства, погладить и подружиться. Знания даются не только теоретические, но и практические. Все хотят попробовать, чтобы вечером обо всем рассказать родителям.



В школе несколько раз в неделю с детьми занимаются специально обученные собаки-воспитатели, а с недавних пор на кинологические уроки разрешено приходить и со своими питомцами, но не для развлечения, а для повышения культуры общения.



Екатерина Киселёва, кинолог, педагог дополнительного образования школы №152 г. Красноярска: «Те ребятишки, которые ходят сюда со своими животными, понимают, зачем прививать собаку, как это делать, как ездить с собакой в общественном транспорте, как взять ее с собой в поезд или самолет».



Поначалу обучение шло на улице только для старших классов, потом понадобилось специальное оборудование, помещение. Пользу уроков сами дети готовы доказать опытным путем. Софья Богачёва просит детей измерять температуру и пульс. Это нужно для ее исследования о том, как влияет общение с собакой на человека. Пока гипотеза об успокаивающем воздействии подтверждается. Подробности — в репортаже корреспондента Влады Копыловской.