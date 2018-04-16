В Новосибирске на берегу нашли 2 тыс. технических ртутных градусников

В Новосибирске, на берегу Оби нашли несколько коробок с техническими градусниками, в которых содержится в несколько раз больше ртути, чем в бытовых.
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Коробки с градусниками были выброшены на землю неподалеку от новосибирского шлюза. 12 апреля их обнаружила местная жительница, которая и сообщила о страшной находке. По словам начальника местного отдела ГО и ЧС Юрия Перязева, специалисты насчитали около 2 тысяч термометров. Некоторые из них были разбиты.
Юрий Перязев, начальник отдела ГО и ЧС по Советскому району Новосибирска: «Технические термометры с большими головками, где хранится ртуть, были выброшены, скорее всего, весной в обычных картонных коробках. Кто их выбросил, определить невозможно. Мы насчитали свыше 2 тыс. градусников, несколько из них были разбиты».
Он добавил, что все градусники были запакованы в мешки и доставлены в пункт сдачи. Так как термометры были найдены до начала паводка, в реку ртуть попасть не успела, возможность загрязнения воды исключена.
При этом в отделе ГО и ЧС по Советскому району добавили, что не стали выяснять, кто выбросил градусники, и не обратились в надзорные ведомства, сообщает ТАСС.
Юрий Перязев, начальник отдела ГО и ЧС по Советскому району Новосибирска: «Технические термометры с большими головками, где хранится ртуть, были выброшены, скорее всего, весной в обычных картонных коробках. Кто их выбросил, определить невозможно. Мы насчитали свыше 2 тыс. градусников, несколько из них были разбиты».
Он добавил, что все градусники были запакованы в мешки и доставлены в пункт сдачи. Так как термометры были найдены до начала паводка, в реку ртуть попасть не успела, возможность загрязнения воды исключена.
При этом в отделе ГО и ЧС по Советскому району добавили, что не стали выяснять, кто выбросил градусники, и не обратились в надзорные ведомства, сообщает ТАСС.
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