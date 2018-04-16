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    Школьницы пожарили «краба» на Вечном огне в Омской области

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    • Фото: instagram.com
    Школьницы пожарили «краба» на Вечном огне в Омской области

    Школьницы пожарили «краба» на Вечном огне в Омской области

    Школьницы пожарили «краба» на Вечном огне в Омской области
  • Фото: instagram.com

    • Две юные жительницы Тары в Омской области решили пожарить крабовые палочки на мемориале, посвященном погибшим в Великой Отечественной войне.

    Школьницы снимали на видео свой импровизированный пикник и транслировали запись в соцсети Instagram. Видео они подписали словами «Страдаем фигней».

    После общественного резонанса, который вызвала видеозапись, полицейские начали проверку инцидента. Выяснилось, что две девочки — 13 и 14 лет — учатся в разных школах, но знакомы друг с другом с детского сада. Одна из них учится в гимназии: отличница, активистка, ее фото висит на доске почета. Однако в отношении с родителями у подростка есть проблемы: когда отец уезжает на вахту, девочка, по словам ее матери, становится неподконтрольной.

    Вторая девочка также учится хорошо, занимается спортом и ранее никогда не попадала в неприятности.

    По поводу «пикника» на Вечном огне со школьницами проведут воспитательную работу. Объяснить свое поведение девочки пока не смогли, рассказали РИА Новости соцработники.

    Владимир Жилин, замглавы Тарского района по соцвопросам: «Пока председатель комитета по образованию поговорил с девочками, с родителями, с администрацией школ. На следующей неделе будет заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав… Понятно, что что-то где-то недоработано в семье, в обществе, в школе, но с другой стороны, сейчас не хотелось бы травить этих девочек».

    В администрации города отметили, что фамилии обеих семей есть на стене памяти монумента, а это значит, что их родственники участвовали в Великой Отечественной войне.

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