МЧС нашло нарушения в половине всех проверенных в России ТЦ

МЧС нашло нарушения требований пожарной безопасности у 50% проверенных объектов с массовым пребыванием людей. Кроме того проверяющие обнаружили, что около 400 торговых центров и других объектов эксплуатируются без разрешения.
В проблемных торговых центрах были выявлены нарушения в работе автоматических систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, в системах противодымной защиты и автоматического пожаротушения. В тысячах торговых центрах спасатели отметили неудовлетворительное состояние эвакуационных путей и выходов, обнаружили горючую отделку, не нашли огнетушители. Кроме того, зачастую персонал торговых объектов не проходил противопожарный инструктаж и не знает, как вести себя во время ЧП.
Ринат Еникеев, главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору: «На 19 тыс. объектах, что составляет 50% от проверенных, выявлено более 140 тыс. нарушений противопожарных требований».
Проверяющие обнаружили, что 150 торговых центров и других объектов с массовым пребыванием людей строились без согласования специальных технических условий с МЧС России. 400 ТЦ эксплуатируются без разрешения.
Сейчас спасатели требуют приостановить работу 111 торгово-развлекательных центров из-за нарушений требований пожарной безопасности. Пока закрыты только 40 зданий, детских игровых зон и кинозалов, передает ТАСС.
Особое внимание МЧС уделит противопожарному состоянию помещений, где проводятся так называемые квесты. По словам Еникеева, такие игры, как правило, проходят в полуподвальных помещениях либо в заброшенных зданиях.
Ринат Еникеев: «„Игроков закрывают в комнате и за определенное количество времени им предлагается разгадать загадки и найти ключ от входной двери“, — сказал он, отметив, что порой игра проходит в условиях полной темноты либо полумрака. Также встречаются и специальные квесты для детей, но смысл игры остается тот же самый. Дети находятся в закрытом помещении».
МЧС России после пожара в торговом развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове проверяет по всей России объекты, где массово собираются люди. Всего проверкам подлежат свыше 84 тысяч объектов, в том числе более 10 тысяч торгово-развлекательных центров.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Расследуется уголовное дело. Восьми фигурантам предъявлены обвинения.
Ринат Еникеев, главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору: «На 19 тыс. объектах, что составляет 50% от проверенных, выявлено более 140 тыс. нарушений противопожарных требований».
Проверяющие обнаружили, что 150 торговых центров и других объектов с массовым пребыванием людей строились без согласования специальных технических условий с МЧС России. 400 ТЦ эксплуатируются без разрешения.
Сейчас спасатели требуют приостановить работу 111 торгово-развлекательных центров из-за нарушений требований пожарной безопасности. Пока закрыты только 40 зданий, детских игровых зон и кинозалов, передает ТАСС.
Особое внимание МЧС уделит противопожарному состоянию помещений, где проводятся так называемые квесты. По словам Еникеева, такие игры, как правило, проходят в полуподвальных помещениях либо в заброшенных зданиях.
Ринат Еникеев: «„Игроков закрывают в комнате и за определенное количество времени им предлагается разгадать загадки и найти ключ от входной двери“, — сказал он, отметив, что порой игра проходит в условиях полной темноты либо полумрака. Также встречаются и специальные квесты для детей, но смысл игры остается тот же самый. Дети находятся в закрытом помещении».
МЧС России после пожара в торговом развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове проверяет по всей России объекты, где массово собираются люди. Всего проверкам подлежат свыше 84 тысяч объектов, в том числе более 10 тысяч торгово-развлекательных центров.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Расследуется уголовное дело. Восьми фигурантам предъявлены обвинения.
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