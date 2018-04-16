Открытое горение на рынке в центре Нальчика ликвидировано

В МЧС объявили о ликвидации открытого горения на «зеленом рынке» в центре Нальчика.
Открытое горение ликвидировано в 9:25 по московскому времени, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Южного регионального центра МЧС.
Полностью потушить огонь планируется в течение дня. После этого разбираться с причинами пожара будет специальная комиссия, члены которой уже прибыли на место, сообщил журналистам замглавы регионального управления МЧС Вячеслав Борисов. Он отметил, что ранее в ходе проверок рынка были замечены нарушения правил противопожарной безопасности.
Сейчас работа рынка полностью остановлена, но ожидается, что он снова откроется в течение трех-четырех дней.
Сообщение о пожаре на Центральном рынке Нальчика поступило в 6:14 по Москве. Там вспыхнули два торговых павильона — кондитерский и мясной. Общая площадь возгорания составила 3200 квадратных метров. Никто не пострадал.
Полностью потушить огонь планируется в течение дня. После этого разбираться с причинами пожара будет специальная комиссия, члены которой уже прибыли на место, сообщил журналистам замглавы регионального управления МЧС Вячеслав Борисов. Он отметил, что ранее в ходе проверок рынка были замечены нарушения правил противопожарной безопасности.
Сейчас работа рынка полностью остановлена, но ожидается, что он снова откроется в течение трех-четырех дней.
Сообщение о пожаре на Центральном рынке Нальчика поступило в 6:14 по Москве. Там вспыхнули два торговых павильона — кондитерский и мясной. Общая площадь возгорания составила 3200 квадратных метров. Никто не пострадал.
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