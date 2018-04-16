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    Открытое горение на рынке в центре Нальчика ликвидировано

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    • Фото: ГУ МЧС России по КБР
    Открытое горение на рынке в центре Нальчика ликвидировано

    Открытое горение на рынке в центре Нальчика ликвидировано

    Открытое горение на рынке в центре Нальчика ликвидировано
  • Фото: ГУ МЧС России по КБР

    • В МЧС объявили о ликвидации открытого горения на «зеленом рынке» в центре Нальчика.

    Открытое горение ликвидировано в 9:25 по московскому времени, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Южного регионального центра МЧС.

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