Братаны <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Братаны 16+
    •  

    Врио губернатора Кузбасса Цивилёв уволил четверых заместителей

    комментировать

    Врио губернатора Кузбасса Цивилёв уволил четверых заместителей

    Врио губернатора Кузбасса Цивилёв уволил четверых заместителей

    Врио губернатора Кемеровской области начал реорганизацию своей администрации.

    Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв уволил четверых заместителей. Об этом интерфаксу сообщил представитель областной администрации.

    Представитель администрации Кемеровской области: «Постов лишились четыре зама: Валерий Цой — зам по вопросам здравоохранения, Алексей Кожевин — по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления, Елена Жидкова — по агропромышленному комплексу и Дмитрий Кудряшов — по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу».

    В пресс-службе областной администрации увольнение заместителей подтвердили и сообщили, что восемь заместителей сегодня стали исполняющими обязанности.

    Пресс-служба администрации Кемеровской области: «Мы приступили к реорганизации системы управления администрации Кемеровской области и прощаемся с четырьмя замами, все остальные работают с сегодняшнего дня как исполняющие обязанности».

    Исполняющими обязанности заместителей губернатора остались бывший первый заместитель Владимир Чернов, а также Игорь Малахов, бывший заместитель по финансам, Елена Пахомова — по вопросам образования, культуры и спорта, Алексей Сергеев — по социальным вопросам, Евгений Хлебунов — по топливно-энергетическому комплексу и экологии, Денис Шамгунов — по экономическому развитию, Станислав Черданцев — по инвестициям и инновациям, Александр Шнитко — по строительству.

    Напомним, Сергей Цивилёв, который ранее также занимал пост заместителя главы региона, был назначен врио Кемеровской области после отставки прежнего губернатора Амана Тулеева. Выборы губернатора состоятся в сентябре.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru