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    Три медведя проснулись в Московском зоопарке

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    • Фото: moscowzoo.ru
    Три медведя проснулись в Московском зоопарке

    Три медведя проснулись в Московском зоопарке

    Три медведя проснулись в Московском зоопарке
  • Фото: moscowzoo.ru

    • Два гималайских медведя (самец и самка) и одна камчатская бурая медведица проснулись после зимней спячки и впервые в этом году вышли в наружные вольеры в Московском зоопарке.

    Медведи проспали 4,5 месяца во внутренних помещениях парка, где поддерживалась оптимальная температура, рассказала агентству «Москва» директор Московского зоопарка. Она попросила посетителей в первое время после выхода хищников из спячки вести себя рядом с вольерами максимально тихо, чтобы не вызвать у животных стресс.

    Медведей можно увидеть на новой территории зоопарка на «Острове зверей».

    Сейчас медведей кормят только растительной пищей — фруктами и овощами. Однако уже в ближайшие дни животные начнут получать более сытный корм.

    Из сообщения Московского зоопарка: «За время спячки хищники тратят большую часть запасов, накопленных за лето и осень. В общей сложности они теряют около 20% от массы тела. Сейчас они постепенно начинают возвращаться к своему привычному режиму питания и физической активности».

    Ранее в Московском зоопарке вышли из спячки сурки, белогрудые ежи и тушканчики.

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