Три медведя проснулись в Московском зоопарке

Два гималайских медведя (самец и самка) и одна камчатская бурая медведица проснулись после зимней спячки и впервые в этом году вышли в наружные вольеры в Московском зоопарке.
Медведи проспали 4,5 месяца во внутренних помещениях парка, где поддерживалась оптимальная температура, рассказала агентству «Москва» директор Московского зоопарка. Она попросила посетителей в первое время после выхода хищников из спячки вести себя рядом с вольерами максимально тихо, чтобы не вызвать у животных стресс.
Медведей можно увидеть на новой территории зоопарка на «Острове зверей».
Сейчас медведей кормят только растительной пищей — фруктами и овощами. Однако уже в ближайшие дни животные начнут получать более сытный корм.
Из сообщения Московского зоопарка: «За время спячки хищники тратят большую часть запасов, накопленных за лето и осень. В общей сложности они теряют около 20% от массы тела. Сейчас они постепенно начинают возвращаться к своему привычному режиму питания и физической активности».
Ранее в Московском зоопарке вышли из спячки сурки, белогрудые ежи и тушканчики.
Медведей можно увидеть на новой территории зоопарка на «Острове зверей».
Сейчас медведей кормят только растительной пищей — фруктами и овощами. Однако уже в ближайшие дни животные начнут получать более сытный корм.
Из сообщения Московского зоопарка: «За время спячки хищники тратят большую часть запасов, накопленных за лето и осень. В общей сложности они теряют около 20% от массы тела. Сейчас они постепенно начинают возвращаться к своему привычному режиму питания и физической активности».
Ранее в Московском зоопарке вышли из спячки сурки, белогрудые ежи и тушканчики.
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