Российские ученые осваивают новые технологии переработки мусора

Современные технологии позволяют перерабатывать бытовые отходы и превращать их в нечто полезное. В России научились давать мусору вторую жизнь. Например, из стеклянных бутылок можно сделать утеплитель, а из старых автомобильных покрышек — сырье для косметической промышленности.

Стекло не будет разлагаться в земле тысячу лет. Свои дни бывшая тара для напитков заканчивает в огромном барабане, перемалывается до состояния муки и отправляется в огромную печь, где, словно тесто, поднимается и превращается в пеностекло — легкий, универсальный утеплитель для домов и дорог. Завод «Роснано» в Калужской области может переработать 40 тысяч тонн стекла в год, то есть больше, чем выбрасывает на помойку весь регион, а результат переработки расходится уже по всей России.



Максим Никулин, генеральный директор предприятия по производству пеностекла: «Это абсолютно негорючий вид теплоизоляции, который не только невозможно поджечь, но и при нагреве он не выделяет никаких вредных веществ и запахов. Во вторых, это теплоизоляция, которая не боится воды».



Сегодня есть тысяча и один способ оставить после себя мусор, но значительно меньше вариантов избавиться от него. Самые популярные — сжечь, закопать и отправить с глаз долой подальше — критикуют и экологи, и власти. Из дыма образуются ядовитые вещества, под землей из мусора выделяется взрывоопасный метан, а на свалках России уже скопилось 100 миллиардов тонн отходов.



Инициативы по переработке и утилизации отходов упираются в финансовый вопрос. Заниматься ими невыгодно, но ученые «Росатома» уверены, что все изменится, если сделать переработку мусора по-настоящему денежным делом. Подробности — в репортаже корреспондента Владимира Аракелова.