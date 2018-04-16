Братаны <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Братаны 16+
    •  
    Российские ученые осваивают новые технологии переработки мусора. Роснано, мусор, наука и открытия, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские ученые осваивают новые технологии переработки мусора

    Российские ученые осваивают новые технологии переработки мусора

    комментировать
    Российские ученые осваивают новые технологии переработки мусора

    Российские ученые осваивают новые технологии переработки мусора

    Российские ученые осваивают новые технологии переработки мусора

      Современные технологии позволяют перерабатывать бытовые отходы и превращать их в нечто полезное. В России научились давать мусору вторую жизнь. Например, из стеклянных бутылок можно сделать утеплитель, а из старых автомобильных покрышек — сырье для косметической промышленности.

      Стекло не будет разлагаться в земле тысячу лет. Свои дни бывшая тара для напитков заканчивает в огромном барабане, перемалывается до состояния муки и отправляется в огромную печь, где, словно тесто, поднимается и превращается в пеностекло — легкий, универсальный утеплитель для домов и дорог. Завод «Роснано» в Калужской области может переработать 40 тысяч тонн стекла в год, то есть больше, чем выбрасывает на помойку весь регион, а результат переработки расходится уже по всей России.

      Максим Никулин, генеральный директор предприятия по производству пеностекла: «Это абсолютно негорючий вид теплоизоляции, который не только невозможно поджечь, но и при нагреве он не выделяет никаких вредных веществ и запахов. Во вторых, это теплоизоляция, которая не боится воды».

      Сегодня есть тысяча и один способ оставить после себя мусор, но значительно меньше вариантов избавиться от него. Самые популярные — сжечь, закопать и отправить с глаз долой подальше — критикуют и экологи, и власти. Из дыма образуются ядовитые вещества, под землей из мусора выделяется взрывоопасный метан, а на свалках России уже скопилось 100 миллиардов тонн отходов.

      Инициативы по переработке и утилизации отходов упираются в финансовый вопрос. Заниматься ими невыгодно, но ученые «Росатома» уверены, что все изменится, если сделать переработку мусора по-настоящему денежным делом. Подробности — в репортаже корреспондента Владимира Аракелова.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru