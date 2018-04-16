СК допросил по Skype пережившего два отравления журналиста Кара-Мурзу

Следственный комитет РФ возобновил проверку по фактам двух отравлений (в 2015 и 2017 годах) заместителя председателя движения «Открытая Россия», главы Фонда Бориса Немцова за свободу Владимира
Кара-Мурзы-младшего. В обоих случаях ему был поставлен диагноз «токсическое действие неучтенного вещества».
Беседу с Владимиром Кара-Мурзой-младшим и его супругой Евгенией, которые сейчас проживают в Виргинии (США), провел следователь отделения СКР по району Хамовники. Об этом «Коммерсанту» рассказал адвокат оппозиционера Вадим Прохоров. Он подчеркнул, что специально для опроса следователь установил на своем компьютере программу Skype: это первый случай на уровне следствия в РФ, когда потенциального потерпевшего опрашивают с помощью видеосвязи. Адвокат назвал такой подход «прогрессом».
Кара-Мурза вновь подробно рассказал следователю про оба случая отравления. В обоих случаях оппозиционер резко чувствовал недомогание, после чего впадал в кому: у него отказывали почки, легкие, сердце и другие органы, его полностью переводили на систему искусственного жизнеобеспечения. Первый случай произошел спустя три месяца после убийства друга Кара-Мурзы Бориса Немцова — в 2015 году. Второй — прямо перед его отъездом в США, в 2017-м.
Вадим Прохоров отметил, что за прошедшее с момента отравлений время Следственным комитетом несколько раз выносились отказные постановления в возбуждении уголовных дел по заявлениям Владимира Кара-Мурзы. Сейчас оба случая объединили. Интерес следствия к отравлению оппозиционера на территории РФ адвокат связал с пристальным международным вниманием к отравлению Сергея Скрипаля в Великобритании.
Кара-Мурза вновь подробно рассказал следователю про оба случая отравления. В обоих случаях оппозиционер резко чувствовал недомогание, после чего впадал в кому: у него отказывали почки, легкие, сердце и другие органы, его полностью переводили на систему искусственного жизнеобеспечения. Первый случай произошел спустя три месяца после убийства друга Кара-Мурзы Бориса Немцова — в 2015 году. Второй — прямо перед его отъездом в США, в 2017-м.
Вадим Прохоров отметил, что за прошедшее с момента отравлений время Следственным комитетом несколько раз выносились отказные постановления в возбуждении уголовных дел по заявлениям Владимира Кара-Мурзы. Сейчас оба случая объединили. Интерес следствия к отравлению оппозиционера на территории РФ адвокат связал с пристальным международным вниманием к отравлению Сергея Скрипаля в Великобритании.
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