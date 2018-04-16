На бирже Гонконга акции «Русала» упали до исторического минимума

Акции российских компаний и курс рубля сегодня готовятся отреагировать на субботний авиаудар по Сирии и новые санкции против России. В целом на бирже паники нет, но местами картина печальная.
Пока в выходные Московская биржа была закрыта, эксперты рассуждали о том, как будет выглядеть новый «черный понедельник» и будет ли он вообще. Плохие предчувствия усилились после того, как сегодня на торгах в Гонконге акции «Русала» обвалились на 30%, достигнув исторического минимума. На Московской бирже они теряли около 23%, а затем сократили падение до 3%. Игроки, не раздумывая, бросились продавать акции российских компаний.
Рубль тоже чувствует себя неважно. Доллар на открытии торгов вырос до 62 рублей 62 копеек, евро — до 77 рублей 21 копейки. Для этого существует несколько причин. Во-первых, надо отыграть субботний авиаудар США, Великобритании и Франции по Сирии. Хотя он носил больше показательный характер, геополитическую ситуацию он точно не успокаивает. Во-вторых, США объявили, что уже сегодня могут ввести новые санкции против России из-за предполагаемой химической атаки в Сирии. Хотя здесь, конечно, многое будет зависеть от того, какие компании и персоналии попадут под санкции.
В-третьих, сегодня Госдума собирается обсудить ответ на санкции, которые США ввели против российских бизнесменов, чиновников и компаний 6 апреля. Здесь игроков интересует конкретика, например, какие товары и когда депутаты запретят.
Рубль тоже чувствует себя неважно. Доллар на открытии торгов вырос до 62 рублей 62 копеек, евро — до 77 рублей 21 копейки. Для этого существует несколько причин. Во-первых, надо отыграть субботний авиаудар США, Великобритании и Франции по Сирии. Хотя он носил больше показательный характер, геополитическую ситуацию он точно не успокаивает. Во-вторых, США объявили, что уже сегодня могут ввести новые санкции против России из-за предполагаемой химической атаки в Сирии. Хотя здесь, конечно, многое будет зависеть от того, какие компании и персоналии попадут под санкции.
В-третьих, сегодня Госдума собирается обсудить ответ на санкции, которые США ввели против российских бизнесменов, чиновников и компаний 6 апреля. Здесь игроков интересует конкретика, например, какие товары и когда депутаты запретят.
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