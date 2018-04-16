В Тольятти завышенными тарифами на отопление заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Тольятти начала проверку управляющей компании, которая резко подняла тарифы на отопление. Средний платеж за двухкомнатную хрущёвку составил 9 тысяч рублей. Коммунальщики объяснили рост цен слишком холодной зимой, но энергетики уверяют, что таким способом управляющая компания просто решила погасить многомиллионные долги.

После инсульта Чулпан Давлетшина из своей квартиры не выходит, но как злостный неплательщик в суд пойти готова. Когда пенсионерка получила квитанцию с суммой в 3 раза больше обычного, она оказалась перед трудным выбором.



Чулпан Давлетшина, местная жительница: «Туда заплачу, следовательно, лекарства не буду покупать. У меня же не хватить денег».



Триста тольяттинских домов обогревались этой зимой больше остальных. По мнению местной управляющей компании, погода была холоднее, чем в предыдущие годы, поэтому отопление за март обошлось в среднем по 7 тысяч с квартиры. По мнению жителей, комунальщики их просто нагрели.



В квитанциях управляющая компания оповещает, что оплатить услуги можно в рассрочку под процент, а за апрель авансом предлагает внести такую же сумму. На улицах Тольятти еще жарче, чем в квартирах. Люди выходят во дворы, устраивают собрания и приглашают коммунальщиков, но отвечать на их вопросы никто не торопится. Подробности — в репортаже корреспондента Александры Тонких.