Российские интернет-провайдеры готовятся к блокировке Telegram

Сегодня Роскомнадзор направит адреса Telegram на выгрузку операторам связи и
интернет-провайдерам, чтобы начать блокировку мессенджера в России.
«Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщает, что блокировка Telegram может заработать уже сегодня. В минувшую пятницу Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к мессенджеру, Роскомнадзор внес его в реестр запрещенных сайтов, но доступ не закрыт, Telegram пока работает.
Дело в том, что за решением суда следует череда формальных процедур: сначала Роскомнадзор должен уведомить хостера Telegram и после этого уже дать команду операторам связи. У них на блокировку есть 24 часа.
Ранее создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировки, но без установки VPN-сервисов доступ не гарантирован.
Дело в том, что за решением суда следует череда формальных процедур: сначала Роскомнадзор должен уведомить хостера Telegram и после этого уже дать команду операторам связи. У них на блокировку есть 24 часа.
Ранее создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировки, но без установки VPN-сервисов доступ не гарантирован.
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