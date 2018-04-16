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    Российские интернет-провайдеры готовятся к блокировке Telegram. Telegram, Дуров Павел, Интернет, Роскомнадзор. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские интернет-провайдеры готовятся к блокировке Telegram

    Российские интернет-провайдеры готовятся к блокировке Telegram

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    Российские интернет-провайдеры готовятся к блокировке Telegram

    Российские <nobr>интернет-провайдеры</nobr> готовятся к блокировке Telegram

      Сегодня Роскомнадзор направит адреса Telegram на выгрузку операторам связи и интернет-провайдерам, чтобы начать блокировку мессенджера в России.

      «Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщает, что блокировка Telegram может заработать уже сегодня. В минувшую пятницу Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к мессенджеру, Роскомнадзор внес его в реестр запрещенных сайтов, но доступ не закрыт, Telegram пока работает.

      Дело в том, что за решением суда следует череда формальных процедур: сначала Роскомнадзор должен уведомить хостера Telegram и после этого уже дать команду операторам связи. У них на блокировку есть 24 часа.

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      Ранее создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировки, но без установки VPN-сервисов доступ не гарантирован.

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