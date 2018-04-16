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    Американский телеканал по ошибке опубликовал некролог жены Буша-старшего

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    Американский телеканал по ошибке опубликовал некролог жены <nobr>Буша-старшего</nobr>

    Американский телеканал по ошибке опубликовал некролог жены Буша-старшего

    Американский телеканал по ошибке опубликовал некролог жены <nobr>Буша-старшего</nobr>
  • Фото: Associated Press © 2018, J. SCOTT APPLEWHITE

    • Некролог бывшей первой леди, жены экс-президента США Джорджа Буша-старшего ошибочно опубликовал американский телеканал CBS.

    Как пишет Miami Herald, на сайте CBS некролог появился с пометкой «не публиковать», а через некоторое время заметку убрали.

    В воскресенье стало известно, что Барбара Буш после нескольких неудачных госпитализаций решила не искать новых методов лечения и остаться с семьей. Такая информация появилась на сайте Буша-старшего, при этом не уточнялось, какие именно проблемы у его супруги возникли со здоровьем.

    Американские СМИ писали, что Барбара Буш в январе 2017 года ложилась в больницу с бронхитом, также в прошлом году ее лечили от заболевания щитовидной железы, известной как болезнь Грейвса. В 2009 году супруга 41-го президента США перенесла операцию на сердце.

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