Столичный банк «Объединенный финансовый капитал» лишился лицензии

Банк России приказом от 16 апреля 2018 года отозвал лицензию у московского банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК Банк).
Как сообщаемся на сайте регулятора, проблемы у «Объединенного финансового капитала» начались из-за рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний, которые занимаются производством и дистрибуцией алкогольной продукции. При этом банк занимался финансированием экономически взаимосвязанных предприятий этой отрасли, используя различные схемы для формального соблюдения установленных Банком России пруденциальных норм деятельности.
«Объединенный финансовый капитал» является участником системы страхования вкладов. Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), на которую возложены функции временной администрации по управлению кредитной организацией, оценило ее финансовое положение и выявило полную утрату банком собственных средств. Согласно данным отчетности, «Объединенный финансовый капитал» по величине активов на 1 апреля занимал 127-е место в банковской системе страны.
«Объединенный финансовый капитал» является участником системы страхования вкладов. Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), на которую возложены функции временной администрации по управлению кредитной организацией, оценило ее финансовое положение и выявило полную утрату банком собственных средств. Согласно данным отчетности, «Объединенный финансовый капитал» по величине активов на 1 апреля занимал 127-е место в банковской системе страны.
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