Белый дом: Трамп настаивает на скором возвращении войск США из Сирии

В распространенном Белом домом заявлении говорится, что президент США настаивает на том, чтобы американские войска были выведены из Сирии сразу же после завершения операции против ИГИЛ.
Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Миссия США не изменилась: — президент очень четко заявил, что хочет, чтобы американские войска вернулись домой как можно скорее… Мы твердо намерены полностью сокрушить „Исламское государство“ и создать условия, которые не позволят боевикам группировки вернуться. Кроме того, мы ожидаем, что наши региональные союзники и партнеры возьмут на себя дополнительные военные и финансовые обязательства для обеспечения безопасности в регионе».
Напомним, в конце марта Трамп объявил, что с завершением военной операции против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена во множестве стран, в том числе и в РФ) дальнейшее пребывание американских военных в Сирии теряет смысл, и что «США очень скоро уйдут» из САР. А накануне постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что «США не покинут Сирию, пока не выполнят всех своих задач».
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп проинформировал Конгресс США о нанесенном ударе по Сирии и заявил, что действовал в соответствии со своими полномочиями, конституцией страны и для защиты интересов США. Трамп также заявил о том, что США «предпримут дополнительные действия, при необходимости, для продвижения своих национальных интересов».
В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по объектам в Сирии 103 ракеты. Большинство ракет были сбиты сирийскими силами ПВО. Погибших нет, пострадали 3 человека.
Российские дипломаты обвинили в лицемерии страны Запада, отказывающиеся признать, что нанесение ударов по территории суверенного государства противоречит всем нормам международного права.
Напомним, в конце марта Трамп объявил, что с завершением военной операции против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена во множестве стран, в том числе и в РФ) дальнейшее пребывание американских военных в Сирии теряет смысл, и что «США очень скоро уйдут» из САР. А накануне постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что «США не покинут Сирию, пока не выполнят всех своих задач».
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп проинформировал Конгресс США о нанесенном ударе по Сирии и заявил, что действовал в соответствии со своими полномочиями, конституцией страны и для защиты интересов США. Трамп также заявил о том, что США «предпримут дополнительные действия, при необходимости, для продвижения своих национальных интересов».
В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по объектам в Сирии 103 ракеты. Большинство ракет были сбиты сирийскими силами ПВО. Погибших нет, пострадали 3 человека.
Российские дипломаты обвинили в лицемерии страны Запада, отказывающиеся признать, что нанесение ударов по территории суверенного государства противоречит всем нормам международного права.
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