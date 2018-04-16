Мухтар. Новый след <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Мухтар. Новый след 16+
    •  
    МЧС усиливает группировку спасателей в затопленных районах Воронежской области. Воронежская область, весна, наводнения, погода, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМЧС усиливает группировку спасателей в затопленных районах Воронежской области

    МЧС усиливает группировку спасателей в затопленных районах Воронежской области

    комментировать

    МЧС усиливает группировку спасателей в затопленных районах Воронежской области

    МЧС усиливает группировку спасателей в затопленных районах Воронежской области

      В Воронежской области на борьбу с паводком бросят дополнительные силы спасателей. Сейчас в зоне подтопления находятся 16 населенных пунктов.

      От стихии уже пострадали более 300 человек. Десятки местных жителей пришлось переселять из опасного района. По словам главы МЧС Владимира Пучкова, принятые меры позволили минимизировать ущерб от половодья. Спасатели контролируют ситуацию с помощью беспилотных летательных аппаратов. Последствия паводка ликвидируют почти 500 человек.

      Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев сообщил, что уже началась оценка нанесенного ущерба. Как ожидается, он не будет большим. Региональные власти решили, что обойдутся без федеральной помощи, хозяин каждого домовладения получит выплаты из областного бюджета.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru