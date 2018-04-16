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    Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» за постановку «Чаадского». Москва, артисты, знаменитости, награды и премии, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКирилл Серебренников получил «Золотую маску» за постановку «Чаадского»

    Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» за постановку «Чаадского»

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    Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» за постановку «Чаадского»

    Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» за постановку «Чаадского»

      В Москве вручили престижную театральную премию «Золотая маска».

      Лучшей драматической актрисой признали Аллу Демидову за роль в постановке «Ахматова. Поэма без героя», а лучшим актером — Вячеслава Ковалёва за игру в спектакле «Изгнание» Театра имени Маяковского.

      Лучшей драматической постановкой стала работа «Страх. Любовь. Отчаянье» из репертуара Малого драмтеатра Санкт-Петербурга. «Маску» как лучший оперный режиссер получил Кирилл Серебренников за своего «Чаадского» на сцене «Геликон-оперы». Награду за него получал продюсер спектакля, поскольку сам Серебренников сейчас находится под домашним арестом.

      Коллективу «Гоголь-центра» досталась спецпремия жюри за создание пространства творческой свободы и смелые поиски.

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