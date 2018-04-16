Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» за постановку «Чаадского»

В Москве вручили престижную театральную премию «Золотая маска».
Лучшей драматической актрисой признали Аллу Демидову за роль в постановке «Ахматова. Поэма без героя», а лучшим актером — Вячеслава Ковалёва за игру в спектакле «Изгнание» Театра имени Маяковского.
Лучшей драматической постановкой стала работа «Страх. Любовь. Отчаянье» из репертуара Малого драмтеатра Санкт-Петербурга. «Маску» как лучший оперный режиссер получил Кирилл Серебренников за своего «Чаадского» на сцене «Геликон-оперы». Награду за него получал продюсер спектакля, поскольку сам Серебренников сейчас находится под домашним арестом.
Коллективу «Гоголь-центра» досталась спецпремия жюри за создание пространства творческой свободы и смелые поиски.
Лучшей драматической постановкой стала работа «Страх. Любовь. Отчаянье» из репертуара Малого драмтеатра Санкт-Петербурга. «Маску» как лучший оперный режиссер получил Кирилл Серебренников за своего «Чаадского» на сцене «Геликон-оперы». Награду за него получал продюсер спектакля, поскольку сам Серебренников сейчас находится под домашним арестом.
Коллективу «Гоголь-центра» досталась спецпремия жюри за создание пространства творческой свободы и смелые поиски.
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