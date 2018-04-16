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    В Барселоне 315 тысяч человек выступили в защиту арестованных каталонских политиков. Испания, Каталония, демонстрации. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Барселоне 315 тысяч человек выступили в защиту арестованных каталонских политиков

    В Барселоне 315 тысяч человек выступили в защиту арестованных каталонских политиков

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    В Барселоне 315 тысяч человек выступили в защиту арестованных каталонских политиков

    В Барселоне 315 тысяч человек выступили в защиту арестованных каталонских политиков

    В Барселоне 315 тысяч человек выступили в защиту арестованных каталонских политиков

      Около 315 тысяч человек вышли на демонстрацию в Барселоне, чтобы поддержать арестованных каталонских политиков и чиновников, которые были вынуждены бежать из страны.

      По данным городских правоохранителей, в акции, которая началась накануне в 12:50 по местному времени (13:50 по Москве), приняли участие около 315 тысяч человек.

      По решению Верховного суда Испании арестованы некоторые каталонские политики, а ряд сторонников независимости, в том числе бывший лидер автономии Карлес Пучдемон, находятся за пределами королевства. Верховный суд Испании обвинил их в подстрекательстве к бунту после референдума о суверенитете региона.

      Многие вышедшие на улицы Барселоны демонстранты принесли с собой неофициальный флаг каталонских земель, ставший символом независимости от Мадрида. Акцию поддержало нынешнее руководство Каталонии, в том числе спикер регионального парламента и мэр Барселоны.

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