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    В Таиланде за ограбление обменника задержали супругов из России

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    • Фото: twitter.com
    В Таиланде за ограбление обменника задержали супругов из России

    В Таиланде за ограбление обменника задержали супругов из России

    В Таиланде за ограбление обменника задержали супругов из России
  • Фото: twitter.com

    • Полиция Таиланда задержала двоих россиян по обвинению в ограблении пункта обмена валюты.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, ограбление было совершено в курортной Паттайе в субботу. Грабитель в мотоциклетном шлеме избил кассира пункта обмена валюты и скрылся на мотоцикле, прихватив из кассы около 1 млн батов (более 31 тысячи долларов).

    Полиция задержала преступника, вычислив личность его по прокатному мотоциклу. Мотоцикл взял в аренду 32-летний россиянин Николай Рыбалов. В тот же день он был задержан в аэропорту Бангкока, когда собирался вместе с женой и 10-летней дочерью вылететь из страны.

    Супругу россиянина сначала отпустили, но после взяли под стражу, как предполагаемого сообщника совершенного преступления.

    В консульском отделе посольства РФ в королевстве сообщили, что дипломаты в курсе ситуации. Официальных уведомлений об аресте россиян в консульство пока не поступало.

    Владимир Соснов, заведующий консульским отделением: «В Таиланде сейчас длительные национальные праздники, так что официальных сообщений из полиции мы пока не получали».

    Заботу о девочке пока что взяли на себя постоянно проживающие в Таиланде россияне, которые 17 апреля отправят ребенка на самолете домой в Новосибирск.

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