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    В Сибири площадь лесных пожаров выросла за сутки в 3,5 раза

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    В Сибири площадь лесных пожаров выросла за сутки в 3,5 раза

    В Сибири площадь лесных пожаров выросла за сутки в 3,5 раза

    Ветреная погода способствует расширению зон природных пожаров в Сибири.

    Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Федеральной авиалесоохраны площадь лесных пожаров в Сибири за сутки возросла в 3,5 раза. На территории Сибирского федерального округа на утро понедельника действует 32 лесных пожара. В Забайкалье огнем охвачены 2717 гектаров леса. В Бурятии пылают четыре пожара на площади 27 гектаров.

    Особый противопожарный режим введен в 27 муниципальных районах Забайкальского края, в некоторых лесничествах Хакасии, Бурятии, Кемеровской области, а также в Алтайском и Красноярском краях.

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